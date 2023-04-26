"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям McDonald''s Corp. с целевой ценой $278,51 за штуку, что предполагает снижение до 4,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Результаты McDonald''s за I кв. 2023 года превзошли рыночные ожидания, так как потребители продолжили ходить в заведения быстрого питания, несмотря на повышение цен, - отмечает аналитк Анна Буйлакова. - Мы нейтрально оцениваем отчет, McDonald''s - хороший "защитный" представитель потребительского сектора, но на текущих уровнях акции, по нашей оценке, выглядят справедливо оцененными рынком".

"Покупатели ощущают давление на свой кошелек, и, хотя сильные сопоставимые продажи сети быстрого питания указывают на то, что покупателям нравится соотношение "цена/качество" БигМака, но рост выручки в текущем году может составить порядка 5%, чистой прибыли - 4%. Так как рестораторы столкнулись с нехваткой персонала, ростом издержек и ухудшением потребительского сентимента, мы сохраняем осторожный взгляд на акции McDonald''s в ближайшей перспективе", - добавляет эксперт.

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