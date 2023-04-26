Курс рубля, возможно, укрепится до 81,2 руб./$1 в среду - SberCIB

Курс рубля, возможно, укрепится до 81,2 руб./$1 в среду ввиду стабилизации ситуации на мировых рынках и приближения крупных налоговых выплат, сообщается в материале аналитиков SberCIB Investment Research.

Котировки нефти марки Brent, по мнению экспертов инвестбанка, могут попытаться закрепиться в коридоре $81,5-82 за баррель на торгах в среду.

"Минфин впервые с начала апреля предложит на аукционах в среду, 26 апреля, два номинальных выпуска ОФЗ - 9-летний и 18-летний. Если премии превысят средние уровни последних недель, доходности на вторичном рынке могут вырасти на несколько базисных пунктов", - отмечают аналитики SberCIB.

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