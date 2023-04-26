Минфин, скорее всего, сохранит консервативную тактику по размещению нового госдолга в среду - ПСБ

Минфин, скорее всего, сохранит консервативную тактику по размещению нового госдолга в среду, и ОФЗ продолжат торговаться около достигнутых уровней, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Доходность индекса гособлигаций RGBI по итогам торгов во вторник осталась на уровне 9,5%, - напоминает эксперт. - Покупки коротких и среднесрочных ОФЗ продолжились, а гособлигации с длинным сроком до погашения традиционно дешевели перед аукционами Минфина в среду. В среду, 26 апреля, инвесторам будут предложены ОФЗ 26238 (18 лет до погашения) и ОФЗ 26241 (10 лет). На закрытии торгов во вторник доходность данных выпусков составила 10,83% (+6 б.п.) и 10,64% (+4 б.п.) соответственно. Минфин, скорее всего, сохранит консервативную тактику по размещению нового госдолга в среду, и ОФЗ продолжат торговаться около достигнутых уровней".

Также аналитик банка обращает внимание на сообщение Максима Орешкина о том, что исполнение федерального бюджета по итогам 2023 года ожидается близким к плановому. Аналогичные комментарии ранее давал и Антон Силуанов, отмечает эксперт. "После скачкообразного роста финансирования расходов в начале года в последующие месяцы ожидается выравнивание доходов и расходов. Улучшение сбалансированности бюджета будет позитивно для рынка ОФЗ во втором полугодии, но пока рынок нейтрально реагирует на данные комментарии", - пишет Монастыршин.

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