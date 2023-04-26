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26 апреля 2023 года 09:46

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 26 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы во вторник снизились на фоне неоднозначной квартальной отчетности компаний и падения котировок акций региональных банков. При этом значение Nasdaq Composite опустилось до минимума почти за месяц. Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 101,3 пункта по сравнению с пересмотренными 104 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Это минимальный уровень за последние девять месяцев. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 104 пунктов с объявленного ранее мартовского уровня в 104,2 пункта. Ухудшение настроений американцев обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике страны и ухудшения ситуации на рынке труда.

First Republic Bank зафиксировал резкий отток средств клиентов с депозитов в начале этого года на фоне мартовского кризиса в банковском секторе США, последовавшего за крахом Silicon Valley Bank. Чистая прибыль банка в январе-марте упала на треть, выручка - на 13%. Котировки акций First Republic Bank во вторник рухнули на 49,4%. Бумаги других региональных банков также продемонстрировали существенное снижение.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах в среду. Давление на рынок оказывают растущие опасения новой волны банковского кризиса в США после публикации отчетности First Republic Bank, показавшей резкий отток средств инвесторов с депозитов в банке в первом квартале. В центре внимания инвесторов - очередное заседание Банка Японии, итоги которого будут подведены в пятницу. Новый глава японского ЦБ Кадзуо Уэда накануне подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,19% в ходе торгов в среду, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,02%. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов потерял 0,68%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снижается на 0,06% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%.

В свою очередь цены на нефть поднимаются в среду после 2%-го падения накануне из-за новой волны опасений в отношении ситуации в банковском секторе США и ее потенциального влияния на американскую экономику в целом. Поддержку рынку в среду оказывают данные Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 21 апреля, упали на 6,083 млн баррелей. На этом фоне стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в среду составила $81,31 баррель, что на 0,67% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на 2,4% до $80,77 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи поднялась к этому времени на 0,69%, до $77,6 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на 2,1%, до $77,07 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 мск. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что запасы нефти в стране упали на 2,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 180 тыс. и 1,2 млн баррелей соответственно.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 апреля выросла в 2,9 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 31,322 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,681 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,02% и составил 109,43 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 850 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть-002Р-05" (+0,34%), "ВЭБ.РФ-001Р-К400" (+0,32%) и "Почта России БО-002P-03" (+0,19%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (-0,41%), "Сбербанк-002Р-01" (-0,18%) и "Сбербанк-001Р-SBER24" (-0,11%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "ДОМ.РФ" полностью разместило выпуск 2-летних облигаций серии 001P-15R объемом 15 млрд рублей. Компания 20 апреля провела сбор заявок на бонды. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,85% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 9,05% годовых. Купоны полугодовые.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-09R объемом 5 млрд рублей и 7-летних облигаций серии 001P-10R объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 18 апреля без премаркетинга. Ставка 1-го купона 5-летнего выпуска была установлена на уровне 10,44% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 10,86% годовых. Ставка 7-летнего займа установлена на уровне 11,15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 11,62% годовых. Купоны квартальные.

ОАО "Асфальтобетонный завод N1" (АБЗ-1) полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 1,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 апреля. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 13,75% годовых. По выпуску предусмотрены квартальные купоны и амортизация: в даты выплат 7-11 купонов будет погашено по 16,5% от номинальной стоимости, в дату выплаты 12-го купона - 17,5%. В результате индикативная дюрация составит 2,1 года.

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" установил ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001P-33 объемом 16,5 млрд рублей с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства от ДОМ.РФ на уровне 8,6% годовых. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля. Размещение облигаций начнется 26 апреля и закончится на третий рабочий день с даты начала размещения, либо в дату размещения последней облигации выпуска.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" установило ставку 1-го купона 4-летнего выпуска облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через 2 года объемом 750 млн рублей в размере 18% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 19,25% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов, а также ковенантный пакет. Размещение займа начнется 27 апреля.

АО "Южуралзолото" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-03 объемом 10 млрд рублей на уровне 10,05% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению через 2,5 года в размере 10,30% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля. В ходе маркетинга объем займа был увеличен с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 27 апреля.

Евразийский банк развития (ЕАБР) определил размер спреда к RUONIA 5-летних облигаций серии 003Р-007 объемом 15 млрд рублей в размере 2% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля. Объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA+спред". Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 27 апреля.

ООО "Специализированное финансовое общество "Социально-финансовая инфраструктура 3" ("СФО СФИ 3") планирует 26 апреля начать размещение 3-летнего выпуска облигаций 3-й серии объемом 1 млрд рублей. Облигации будут распределены по закрытой подписке. Потенциальный приобретатель - Совкомбанк. Ставки купонов привязаны к ключевой ставке и будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ на 7-й день, предшествующий дате купона, плюс 4,5%. По выпуску начиная с 8-го купона предусмотрена плановая амортизация.

ПАО "ТГК-14" (MOEX: TGKN) 28 апреля с 11:00 до 15:00 планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 14,00-14,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 14,75%-15,03% годовых. Купоны квартальные. Техразмещение запланировано на неделе со 2 мая. Московская биржа в апреле зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 3,5 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 5 лет. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 44-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей на уровне 13,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых, купоны ежемесячные. Остальные ставки купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ, действующая на 7-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение - по 6,67% от номинала выплачивается в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го, 57-го купонов и 19,96% от номинала - в дату окончания 60-го купона.

ПАО "МОЭК" приобрело в рамках оферты 1 млн 824,923 тыс. облигаций серии 001Р-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания выкупила 36,49% выпуска. Шестилетние облигации на 5 млрд рублей были размещены в апреле 2019 года по ставке 8,45% годовых. Ставка текущего купона до погашения - 9,4% годовых.

Россельхозбанк (РСХБ) приобрел в рамках оферты 3 млн 863,174 тыс. облигаций серии БО-09 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 38,63% выпуска. Банк разместил 9-й выпуск биржевых облигаций на 10 млрд рублей в октябре 2015 года по ставке 11,7% годовых. Десятилетние бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка текущего купона до оферты в апреле 2024 года - 8,65% годовых.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выкупило в рамках оферты 1 млн 94,482 тыс. облигаций серии 001Р-04 по цене 100% от номинала. Десятилетний выпуск объемом 10 млрд рублей был размещен в октябре 2017 года по ставке 10,5% годовых. В мае и декабре 2022 года компания досрочно погасила выкупленные ранее по офертам бонды на сумму 765,185 млн рублей, в результате объем выпуска в обращении составляет 9 млрд 234,815 млн рублей. Ставка текущего купона - 10% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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