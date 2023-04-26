Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет снижаться на торгах в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в среду к нижней границе диапазона 2600-2650 пунктов. явных триггеров для возобновления роста в настоящее время не наблюдается, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Есть небольшое восстановление цен на сырье, что несколько поддержит бумаги экспортеров, однако без мощного позитивного импульса сложно ожидать возвращение восходящей динамики индекса. На этом фоне, вероятно, сохранение спроса на акции третьего эшелона", - указывает эксперт в комментарии.

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