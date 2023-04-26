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26 апреля 2023 года 09:10

Nasdaq упал до минимума за месяц

Фондовые индексы США снизились на 1-2% по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран АТР не показывают единой динамики в среду. Цены на нефть поднимаются в среду.

Американские фондовые индексы во вторник снизились на фоне неоднозначной квартальной отчетности компаний и падения котировок акций региональных банков.

При этом значение Nasdaq Composite опустилось до минимума почти за месяц - с 28 марта, сообщает MarketWatch.

Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 101,3 пункта по сравнению с пересмотренными 104 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board. Это минимальный уровень за последние девять месяцев.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 104 пунктов с объявленного ранее мартовского уровня в 104,2 пункта, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal. Ухудшение настроений американцев обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике страны и ухудшения ситуации на рынке труда.

First Republic Bank зафиксировал резкий отток средств клиентов с депозитов в начале этого года на фоне мартовского кризиса в банковском секторе США, последовавшего за крахом Silicon Valley Bank. Чистая прибыль банка в январе-марте упала на треть, выручка - на 13%.

Котировки акций First Republic Bank во вторник рухнули на 49,4%. Бумаги других региональных банков также продемонстрировали существенное снижение, в том числе PacWest Bancorp - на 8,9%, Western Alliance Bancorporation (SPB: WAL) - на 5,6%, Zions Bancorporation (SPB: ZION) - на 5,5%, KeyCorp (SPB: KEY) - на 5,8%.

Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки United Parcel Service (SPB: UPS) в первом квартале сократила чистую прибыль почти на 29% и ухудшила прогноз на весь текущий год. Цена акций компании упала на 10%.

Нефтесервисная Halliburton Co. (SPB: HAL) в январе-марте увеличила чистую прибыль в 2,5 раза, выручку - почти на треть. Однако котировки бумаг компании подешевели на 3,5%, несмотря на хорошие результаты.

Dow Inc. (SPB: DOW) завершила прошедший квартал с чистым убытком против прибыли годом ранее и сократила выручку на 22,4%. Стоимость акций химической компании опустилась на 5,2%.

Кроме того, во вторник подешевели бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 2,25%, Salesforce Inc. (SPB: CRM), Caterpillar (SPB: CAT) Inc. и JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 2,2%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,7%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1,45%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,9%, Tesla (SPB: TSLA) - на 1,2%.

Между тем цена акций PepsiCo Inc. (SPB: PEP) поднялась на 2,3%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков в первом финансовом квартале, который завершился 25 марта, увеличил выручку на 10%, хотя его чистая прибыль упала более чем вдвое.

Котировки акций Spotify Technology, оператора одноименного музыкального стримингового сервиса, взлетели на 5,1%, поскольку число подписчиков в минувшем квартале выросло сильнее прогноза.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 344,57 пункта (на 1,02%) и составил 33530,83 пункта. Лидерами снижения котировок среди компонентов индекса помимо Dow Inc. стали акции American Express Co. (SPB: AXP), подешевевшие на 2,8%, и Intel Corp. (SPB: INTC) - на 2,6%.

Значение Standard & Poor''s 500 снизилось за день на 65,41 пункта (на 1,58%) - до 4071,63 пункта.

Индекс Nasdaq Composite по итогам торгов опустился на 238,05 пункта (на 1,98%) и завершил сессию на отметке 11799,16 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики на торгах в среду.

Давление на рынок оказывают растущие опасения новой волны банковского кризиса в США после публикации отчетности First Republic Bank, показавшей резкий отток средств инвесторов с депозитов в банке в первом квартале.

В центре внимания инвесторов - очередное заседание Банка Японии, итоги которого будут подведены в пятницу. Новый глава японского ЦБ Кадзуо Уэда накануне подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране.

"С учетом текущих экономических, инфляционных и финансовых условий, считаю целесообразным сохранять мягкую политику с нынешним контролем кривой доходности", - сказал Уэда в ходе выступления в одном из парламентских комитетов во вторник.

Кроме того, на этой неделе должно состояться заседание Политбюро Компартии Китая. Эксперты ожидают, что лидеры правящей партии сфокусируют внимание на мерах улучшения настроя бизнеса, стимулирования занятости и укрепления рынка жилья без дополнительных стимулов.

Традиционно итоги заседания Политбюро задают тон политике правительства КНР на ближайшие месяцы.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,19% в ходе торгов в среду, гонконгский Hang Seng поднялся на 1,02%.

Лидерами снижения в материковом Китае являются акции технологических компаний: стоимость бумаг Dawning Information упала на 5,5%, 360 Security Technology - на 3,1%, Inspur Electronic - на 2,5%, iFLYTEK - на 4,8%.

Акции китайского производителя алкоголя Kweichow Moutai Co. прибавляют в цене 1,1% благодаря сильной отчетности компании за первый квартал.

Бумаги Aluminum Corp. of China подорожали на 2,4%, несмотря на снижение чистой прибыли и выручки производителя алюминия в минувшем квартале.

В Гонконге растут в цене акции JD.Com (+4,1%), BYD Co. (+3,4%), Geely Automobile (+3%).

Объем гонконгского экспорта в марте снизился на 1,5%, до $367,2 млрд, свидетельствуют официальные данные. Падение было отмечено по итогам 11 месяца подряд, однако его темпы стали самыми слабыми с мая прошлого года.

Объем импорта уменьшился на 0,6%.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,7% в ходе торгов.

Акции финкомпаний Mitsubishi UFJ Financial и Sumitomo Mitsui подешевели на 1,8% и 2,5% соответственно.

Стоимость бумаг Nidec упала на 2,2%, Hitachi - на 1,5%, Sony Group - на 1,6%.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI теряет 0,06% в ходе торгов, австралийский S&P/ASX 200 - 0,05%.

Инфляция в Австралии в первом квартале 2023 года замедлилась до 7% с 7,8% в четвертом квартале прошлого года, свидетельствуют опубликованные данные. Темпы инфляции в январе-марте были самыми низкими со второго квартала 2022 года.

Цены на нефть поднимаются в среду после 2%-го падения накануне из-за новой волны опасений в отношении ситуации в банковском секторе США и ее потенциального влияния на американскую экономику в целом.

Поддержку рынку в среду оказывают данные Американского института нефти (API), согласно которым, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 21 апреля, упали на 6,083 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в среду составляет $81,17 баррель, что на $0,4 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Во вторник эти контракты подешевели на $1,96 (2,4%) до $80,77 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,5 (0,65%), до $77,57 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,69 (2,1%), до $77,07 за баррель.

Официальные данные о запасах энергоносителей в США за прошлую неделю будут обнародованы министерством энергетики в среду в 17:30 мск.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что запасы нефти в стране упали на 2,3 млн баррелей, бензина и дистиллятов - на 180 тыс. и 1,2 млн баррелей соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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