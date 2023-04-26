Вероятна консолидация рубля в диапазоне 81-82 руб./$1 на торгах в среду - ПСБ

Вероятна консолидация пары доллар/рубль в диапазоне 81-82 руб./$1 на торгах в среду, явных драйверов для формирования направленной динамики в текущий момент нет, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Несмотря на завершение основных налоговых выплат экспортерами, торговая активность долларом с расчетами "завтра" не претерпела заметных изменений, при этом курс продолжил во вторник демонстрировать боковое движение. На данный момент на рынке сохраняется баланс между спросом и предложением валюты, отчасти поддержка национальной валюте нивелируется увеличением количества внешнеторговых операций в рублях, - пишет эксперт в обзоре. - Из интересного выделим резкий рост торговой активности евро. Мы считаем, что данный эффект носил локальный характер и связан с выходом крупного игрока на рынок. Полагаем, что подобные "всплески" инвесторы смогут наблюдать и в последующем, особенно в моменты экспирации фьючерсов на валюту. На утро среды доллар торгуется без ощутимых изменений. Полагаем, что в рамках торгов дня пара доллар/рубль продолжит консолидацию в диапазоне 81-82 руб./$1, явных драйверов к формированию направленной динамики не наблюдаем".

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