"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для ADS TSMC

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для ADS Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), прогнозная стоимостьб для этих бумаг была при этом понижена со $103 до $98 за штуку на апрель 2024 года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Отчет TSMC за первый квартал оставил смешанные чувства у инвесторов: с одной стороны, компания вновь показала рост чистой прибыли, с другой - прогноз менеджмента по выручке и другим финпоказателям на 2023 год ухудшился. Финансовая позиция эмитента, а также технологическое лидерство остаются незыблемыми, но по итогам текущего года в базовом сценарии мы теперь ожидаем снижение выручки на 2,8%. При этом TSMC по-прежнему выглядит недооцененной даже с учетом дисконта за "тайваньский риск", - пишет эксперт Александр Ковалев.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - тайваньский контрактный производитель чипов, одна из крупнейших полупроводниковых компаний в мире по капитализации. Компания не выпускает продукцию под собственным брендом и обслуживает глобальных фаблесс-клиентов.

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