.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро и юаню во вторник под влиянием противоположных факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,37%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,37% после повышения на 0,46% в феврале, сообщил Росстат. Годовая инфляция составила 3,5% после 11% месяцем ранее. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 0,2%
 
Минфин может рассмотреть выделение группы мелких месторождений в рамках НДД
Минфин запросил у ассоциации независимых нефтедобывающих компаний (ННК) "Ассонефть" обоснование для возможного выделения мелких и сверхмелких месторождений в новую группу налога на дополнительный доход (НДД). Об этом говорится в ответе замдиректора...
 
Налоговые льгот для самозанятых предлагают продлить
Минэкономразвития поддерживает продление действия специального режима для самозанятых граждан после 2028 года, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Такой формат деятельности соответствует запросам тех, кто ведет свое небольшое дело -...
 
Продолжительность DDoS-атак на российские IT-ресурсы сократилась
Продолжительность DDoS-атак на российские IT-ресурсы снижается. "Коммерсант" ознакомился с отчетом компании по защите от интернет-угроз Qrator Labs за первый квартал, посвященным хакерским DDoS-атакам (атака на сервер по модели "отказ в...
 
25 апреля 2023 года 19:43

Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро и юаню во вторник под влиянием противоположных факторов

Москва. 25 апреля. Доллар США умеренно подорожал, в то время как евро и китайский юань умеренно снизились по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль практически не изменился к бивалютной корзине на фоне падающей нефти, с одной стороны, и сохраняющихся продаж валютной выручки экспортерами, с другой стороны.

Курс доллара США составил 81,6175 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,5025 руб./EUR1, подешевев на 22,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 5,6 копейки - до 85,17 рубля. Курс китайского юаня опустился на 1,5 копейки - до 11,757 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов 25 апреля продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к доллару, евро и юаню на фоне влияния противоположных факторов. Так, с одной стороны, на курс нацвалюты давили как возобновившееся падение мировых цен на нефть, так и рост доллара США на мировом рынке Forex. Вместе с тем поддержку рублю оказывал приближающийся пик налоговых платежей апреля.

Цены на нефть ускорили падение вечером во вторник, трейдеры вновь опасаются банковского кризиса в США, который может негативно отразиться на спросе на топливо. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск во вторник составила $80,73 баррель, что на 2,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 2,13%, до $77,13 за баррель.

Американский First Republic Bank накануне отчитался о резком оттоке средств клиентов с депозитов в первом квартале и сообщил о намерении сократить до 25% сотрудников. Опасения относительно банковского сектора нивелировали даже поддержку от позитивной статистики по рынку авиаперевозок КНР. Администрация гражданской авиации (CAAC) Китая ожидает, что пассажиропоток на майских каникулах достигнет 9 млн человек и указывает на возвращение рынка фактически к допандемийному уровню.

Трейдеры ожидают публикации еженедельных данных о запасах нефти в США в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение резервов на 2,3 млн баррелей.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, российский рубль по итогам торгов вторника немного снизился по отношению к доллару США, однако остался в диапазоне 81,0-82,5 руб./$1. "Сегодня против рубля играла падающая нефть, но от более глубокого снижения национальную валюту уберегли экспортеры, которые готовятся к налоговым выплатам апреля. По традиции пик налогового сезона придется на конец месяца. Со следующей недели рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, поэтому в случае продолжения снижения нефтяных котировок не исключено ослабление национальной валюты", - сказала она.

"Рубль на открытии совершил несколько сильных разнонаправленных движений из-за низкой ликвидности утренней сессии. Однако затем он перешел к умеренному снижению к доллару США. При этом нефтяные цены некоторое время оставались около дневных вершин, но затем стали активно снижаться. Несмотря на ухудшение внутренних и внешних условий, рубль удержался от серьезного ослабления. Вероятно, постепенно начинает сказываться фактор стабилизации платежного баланса и дефицита госбюджета. Китайский юань из-за своего ускорения снижения на мировом рынке в паре с рублем понес небольшие потери, в отличие от американской валюты", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"После нескольких месяцев ослабления рубля стабилизация его на уровнях 81-82 руб./$1 выглядит даже как-то неожиданно. Особенно с учетом того, что российский валютный рынок стал "тоньше" и чувствительнее к внешнему и особенно внутреннему новостному фону. Поэтому, скорее всего, на этих уровнях курс долго не задержится. Не исключено, что очередные новости могут качнуть чашу весов в сторону еще одной волны ослабления рубля. Но если ориентироваться на долгосрочные факторы, то они по-прежнему на стороне российской валюты. Выходящие данные по инфляции указывают на ее замедление, причем не только в рамках сезонных факторов, улучшаются прогнозы по экономике, а значит, и налоговым доходам бюджета, оценки показателей платежного баланса за I квартал этого года оказались сопоставимыми с I кварталом 2021 года, то есть до СВО. Так что веских причин для устойчивого тренда на ослабление рубля по-прежнему нет", - полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, "пара "доллар-рубль" продолжила проторговывать диапазон 80-82 руб./$1. При этом поддержка рублю со стороны экспортеров выглядит довольно слабой, что отчасти связано с увеличением роли нацвалюты во внешнеторговых отношениях. Поэтому более ощутимого укрепления рубля ожидать на этой неделе не приходится".

"Рубль в понедельник укрепился, поддержанный продажей валюты экспортерами для уплаты апрельских налогов. Сегодня курс доллара к рублю вырос до 81,6 руб./$1. В связи с фактором налогового периода курс американской валюты в ближайшие дни все еще может опуститься к отметке 81 руб./$1", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 26 апреля на 27,54 копейки, до 81,5499 руб./$1, и поднял курс евро на 57,43 копейки, до 90,0332 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник вырос на 22,89 копейки по отношению к 24 апреля и составил 81,5502 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 25,97 копейки, поднявшись до 81,5458 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 620,175 млн, из которых $641,808 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $978,367 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 25 апреля увеличился на 56,58 копейки, до 90,0191 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подрос на 49,87 копейки, до 89,991 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR797,042 млн, из которых EUR137,819 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR659,223 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 25 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,99 трлн рублей (при лимите 1,99 трлн рублей и спросе 2,277 трлн рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 апреля, банки разместили 2,254 трлн рублей (при лимите 2,62 трлн рублей и спросе 2,254 трлн рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Семидневные ставки на рынке рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка выросли во вторник, в то время как ставки однодневных кредитов и среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась за день на 6 базисных пунктов - до 7,72% годовых. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", как и днем ранее, составила 7,4% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 апреля 2023 года 19:28
Рынок акций РФ во вторник снизился на внешнем негативе, выросла "Система"
Москва. 25 апреля. Рынок акций РФ во вторник снизился по большинству blue chips и индексам на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти из-за опасений замедления мировой экономики. Индекс Мосбиржи просел в район 2625 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота", при этом выросли без новостей акции АФК "Система", обновившие максимум с 24 февраля 2022 года.    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 19:00
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Procter & Gamble
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Procter & Gamble Co. c целевой ценой $175 зв штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Procter & Gamble 21 апреля отчиталась о росте прибыли в финансовом 3К23 на 4% за счет увеличения органической выручки на 7%....    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:35
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 25 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:35
Восстановление продаж в заведениях общепита благоприятно сказалось на результатах Coca-Cola - Freedom Finance Global
Восстановление продаж в заведениях общепита благоприятно сказалось на финансовых результатах Coca-Cola Co., отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Севака Араратяна. "Отчетность Coca-Cola за январь-март мы в целом оцениваем позитивно, отмечая активное восстановление продаж в...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:16
SberCIB открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота
SberCIB Investment Research открыл торговую идею "покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 94,11 руб. за штуку" до конца года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: около 60%, сообщается в комментарии инвестбанка. "После рекомендации совета директоров "Совкомфлота" направить...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 17:55
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Schlumberger
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Schlumberger Limited с целевой ценой $69 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания вновь представила впечатляющую отчетность: рост выручки и прибыли в 1К23 зафиксирован во всех четырех...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 17:31
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Halliburton
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Halliburton Co. с целевой ценой $37,6 за штуку, что соответствует потенциалу роста 10,3% с текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании. "Один из крупнейших представителей американского нефтесервиса Halliburton опубликовал отчётность...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 17:08
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Nucor до $125
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Nucor Corp. cо $120 до $125 за штуку, сохранив рекомендацию "продавать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Виталия Кононова. Крупнейший производитель стали в США - компания Nucor - представила сравнительно неплохие финансовые...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 16:41
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции McDonald''s с целью $350
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции McDonald''s Corp. с целевой ценой $350 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $280, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует квартальный...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 16:17
Газпромбанк Инвестиции рекомендует покупать акции ОГК-2 с целью 0,85 руб
Газпромбанк Инвестиции рекомендует покупать акции "ОГК-2" с целевой ценой 0,85 руб. за штуку на горизонте 2023 года, что предполагает потенциал роста 21% с текущих уровней, говорится в комментарии. Причинами потенциального роста котировок аналитики называют предстоящие дивиденды и стабильные...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 16:03
Рубль снижается к доллару и евро, но слегка укрепляется к юаню во вторник днем, падающая нефть давит на курс нацвалюты
Москва. 25 апреля. Доллар США и евро умеренно дорожают, в то время как китайский юань немного снижается в ходе дневных торгов на Московской бирже во вторник; рубль дешевеет к бивалютной корзине под давлением возобновившегося падения нефтяных цен.    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 15:53
Налоговый период в РФ поддержит стоимость рубля - Freedom Finance Global
Налоговый период в РФ поддержит стоимость рубля, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "В России в самом разгаре налоговый период: этот вторник, 25 апреля, - последний срок сдачи отчетности или отправки уведомления об исчисленных суммах в налоговый орган, - напоминает эксперт....    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 15:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций Abbott на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Abbott Laboratories на уровне "покупать" и присваивает целевую цену $127,9 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,9%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Abbott Laboratories - одна из самых диверсифицированных компаний сектора...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 15:06
Инвестбанк Синара подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Coca-Cola
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Coca-Cola Co. на фоне опубликованного отчета компании за I квартал 2023 года, сообщается в обзоре. "Coca-Cola опубликовала сильные финансовые результаты за 1К23, - указывает эксперт Сергей...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 14:44
ЦБР сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% на заседании 28 апреля - "Велес Капитал"
ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых на заседании 28 апреля, но сохранит сигнал о возможности ее повышения, полагает начальник отдела банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Мы ожидаем, что на заседании в конце текущей недели Банк России оставит...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.