Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро и юаню во вторник под влиянием противоположных факторов

Москва. 25 апреля. Доллар США умеренно подорожал, в то время как евро и китайский юань умеренно снизились по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль практически не изменился к бивалютной корзине на фоне падающей нефти, с одной стороны, и сохраняющихся продаж валютной выручки экспортерами, с другой стороны.

Курс доллара США составил 81,6175 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 28,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,5025 руб./EUR1, подешевев на 22,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 5,6 копейки - до 85,17 рубля. Курс китайского юаня опустился на 1,5 копейки - до 11,757 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль по итогам торгов 25 апреля продемонстрировал разнонаправленную динамику по отношению к доллару, евро и юаню на фоне влияния противоположных факторов. Так, с одной стороны, на курс нацвалюты давили как возобновившееся падение мировых цен на нефть, так и рост доллара США на мировом рынке Forex. Вместе с тем поддержку рублю оказывал приближающийся пик налоговых платежей апреля.

Цены на нефть ускорили падение вечером во вторник, трейдеры вновь опасаются банковского кризиса в США, который может негативно отразиться на спросе на топливо. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск во вторник составила $80,73 баррель, что на 2,19% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 2,13%, до $77,13 за баррель.

Американский First Republic Bank накануне отчитался о резком оттоке средств клиентов с депозитов в первом квартале и сообщил о намерении сократить до 25% сотрудников. Опасения относительно банковского сектора нивелировали даже поддержку от позитивной статистики по рынку авиаперевозок КНР. Администрация гражданской авиации (CAAC) Китая ожидает, что пассажиропоток на майских каникулах достигнет 9 млн человек и указывает на возвращение рынка фактически к допандемийному уровню.

Трейдеры ожидают публикации еженедельных данных о запасах нефти в США в среду. Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение резервов на 2,3 млн баррелей.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, российский рубль по итогам торгов вторника немного снизился по отношению к доллару США, однако остался в диапазоне 81,0-82,5 руб./$1. "Сегодня против рубля играла падающая нефть, но от более глубокого снижения национальную валюту уберегли экспортеры, которые готовятся к налоговым выплатам апреля. По традиции пик налогового сезона придется на конец месяца. Со следующей недели рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, поэтому в случае продолжения снижения нефтяных котировок не исключено ослабление национальной валюты", - сказала она.

"Рубль на открытии совершил несколько сильных разнонаправленных движений из-за низкой ликвидности утренней сессии. Однако затем он перешел к умеренному снижению к доллару США. При этом нефтяные цены некоторое время оставались около дневных вершин, но затем стали активно снижаться. Несмотря на ухудшение внутренних и внешних условий, рубль удержался от серьезного ослабления. Вероятно, постепенно начинает сказываться фактор стабилизации платежного баланса и дефицита госбюджета. Китайский юань из-за своего ускорения снижения на мировом рынке в паре с рублем понес небольшие потери, в отличие от американской валюты", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"После нескольких месяцев ослабления рубля стабилизация его на уровнях 81-82 руб./$1 выглядит даже как-то неожиданно. Особенно с учетом того, что российский валютный рынок стал "тоньше" и чувствительнее к внешнему и особенно внутреннему новостному фону. Поэтому, скорее всего, на этих уровнях курс долго не задержится. Не исключено, что очередные новости могут качнуть чашу весов в сторону еще одной волны ослабления рубля. Но если ориентироваться на долгосрочные факторы, то они по-прежнему на стороне российской валюты. Выходящие данные по инфляции указывают на ее замедление, причем не только в рамках сезонных факторов, улучшаются прогнозы по экономике, а значит, и налоговым доходам бюджета, оценки показателей платежного баланса за I квартал этого года оказались сопоставимыми с I кварталом 2021 года, то есть до СВО. Так что веских причин для устойчивого тренда на ослабление рубля по-прежнему нет", - полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Егора Жильникова, "пара "доллар-рубль" продолжила проторговывать диапазон 80-82 руб./$1. При этом поддержка рублю со стороны экспортеров выглядит довольно слабой, что отчасти связано с увеличением роли нацвалюты во внешнеторговых отношениях. Поэтому более ощутимого укрепления рубля ожидать на этой неделе не приходится".

"Рубль в понедельник укрепился, поддержанный продажей валюты экспортерами для уплаты апрельских налогов. Сегодня курс доллара к рублю вырос до 81,6 руб./$1. В связи с фактором налогового периода курс американской валюты в ближайшие дни все еще может опуститься к отметке 81 руб./$1", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 26 апреля на 27,54 копейки, до 81,5499 руб./$1, и поднял курс евро на 57,43 копейки, до 90,0332 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник вырос на 22,89 копейки по отношению к 24 апреля и составил 81,5502 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил 25,97 копейки, поднявшись до 81,5458 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 620,175 млн, из которых $641,808 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $978,367 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 25 апреля увеличился на 56,58 копейки, до 90,0191 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" подрос на 49,87 копейки, до 89,991 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR797,042 млн, из которых EUR137,819 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR659,223 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 25 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,99 трлн рублей (при лимите 1,99 трлн рублей и спросе 2,277 трлн рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 апреля, банки разместили 2,254 трлн рублей (при лимите 2,62 трлн рублей и спросе 2,254 трлн рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Семидневные ставки на рынке рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка выросли во вторник, в то время как ставки однодневных кредитов и среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась за день на 6 базисных пунктов - до 7,72% годовых. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", как и днем ранее, составила 7,4% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.