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25 апреля 2023 года 19:28

Рынок акций РФ во вторник снизился на внешнем негативе, выросла "Система"

Москва. 25 апреля. Рынок акций РФ во вторник снизился по большинству blue chips и индексам на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти из-за опасений замедления мировой экономики. Индекс Мосбиржи просел в район 2625 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота", при этом выросли без новостей акции АФК "Система", обновившие максимум с 24 февраля 2022 года.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2626,86 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1013,87 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,6%.

Доллар к 18:50 МСК подрос до 81,63 рубля (+0,3 рубля).

Исполнение федерального бюджета РФ, который в первые месяцы года на фоне скачка расходов и проблем с нефтегазовыми доходами сводится с большими дефицитом, по итогам года выровняется, сообщил помощник президента Максим Орешкин, выступая на просветительском марафоне "Знание". Кроме того, по оценке Орешкина, рост ВВП РФ в 2023 году может составить от 1% до 2%.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-1,1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1%), бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8% и -0,8% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%).

Акционеры ВТБ одобрили размещение дополнительных обыкновенных акций номинальным объемом 93 млрд рублей, свидетельствуют материалы госбанка. Допэмиссия проводится для привлечения нового частного капитала в банк и предполагает размещение акций на открытом рынке.

Годовое собрание акционеров "Сургутнефтегаза" состоится в заочной форме 30 июня, реестр акционеров для участия в собрании закрывается 5 июня, сообщила компания во вторник на ленте раскрытия.

Компания не публиковала годовую отчетность ни по РСБУ (от которой считаются дивиденды), ни по МСФО. Также пока не опубликованы рекомендации по дивидендам за 2022 год. Как сообщалось, опрошенные "Интерфаксом" эксперты ожидают существенного роста показателей выручки компании, однако расходятся в прогнозах чистой прибыли - в диапазоне от 205 млрд до 489 млрд рублей - из-за неопределенности по "кубышке" (ликвидные активы "Сургутнефтегаза"). Из-за этого расходятся и прогнозы по дивидендам на привилегированные акции "Сургутнефтегаза": от 1,9 до 4,5 рубля на бумагу. Консенсус по дивидендам на префы сходится в 3,13 руб./акция, что скромнее 4,73 руб./акция по итогам 2021 года. Консенсус-прогноз дивидендов на обычную акцию традиционный - 0,8 рубля.

Акции АФК "Система" выросли до 15,4 рубля (+3,7%), максимум сделок составил 15,576 рубля - пик с 24 февраля 2022 года.

Также подросли акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,1% и +0,1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, рынок акций РФ во вторник продолжил коррекцию вниз, поскольку негативный внешний фон и очередные санкционные риски не предоставили иного сценария.

"Многие участники обсуждения санкций против РФ говорят о том, что их потолок достигнут, хотя в рамках G7 были озвучены предложения о снижении верхней планки цены российской нефти до $45 за баррель, а также запрет на поставку всех товаров, включая лекарства", - отметил аналитик .

Акции "Сургутнефтегаза" во вторник оказались среди аутсайдеров. На рынке предполагали, что 24 апреля совет директоров компании не только объявит дату ГОСА, которое назначено на 30 июня, но и поделится финансовой информацией. Однако никаких сведений о результатах компании по МСФО и РСБУ не было, что повышает неопределенность с будущими дивидендными рекомендациями, полагает Кочетков.

По его словам, в техническом плане индекс МосБиржи может снизиться до 2600 пунктов, но более серьезная поддержка предполагается на рубеже 2550 пунктов. Для возобновления роста внешний фон пока весьма неблагоприятный, если учитывать очередные обсуждения санкций против РФ и растущее давление США на Китай, который становится основным торговым партнером РФ, отмечает эксперт "Открытие Research".

"Министр экономического развития Орешкин заявил, что в ближайшее время бюджет РФ станет профицитным, а годовой дефицит уложится в ранее рассчитанные рамки. Он также сообщил, что инфляция на конец апреля опустилась до 2,5%. Однако, на наш взгляд, это еще не повод рассчитывать на смягчение денежной политики ЦБ РФ. Если анализировать заявления представителей регулятора, то риски инфляции все еще преобладают над рисками дефляции. Поэтому основным сценарием на заседании 28 апреля будет сохранение ставки ЦБ РФ на прежнем уровне", - считает аналитик.

Нефть подешевела на признаках скорого восстановления поставок по нефтепроводу Киркук-Джейхан. Власти в Багдаде и автономного Курдистана договорились о том, что продажи будет осуществлять общенациональная компания SOMO, но поставки курдской нефти не будут осуществляться в Азию. По словам Кочеткова, средства, поступающие за нефть, будут храниться в ЦБ Ирака и будут доступны властям курдской автономии. Однако федеральное правительство Ирака будет иметь доступ к данным счетам для аудита. Впрочем, все это еще не окончательно и финальный вариант может предусматривать размещение средств на счетах зарубежных банков. Далее многое будет зависеть от Турции, которая хотела бы провести переговоры с Багдадом, чтобы избежать выплату штрафа в $1,5 млрд по решению арбитражного суда, рассказал эксперт "Открытие Research".

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, рынок акций РФ завершил день снижением, но индексы остаются недалеко от локальных максимумов. Индексы МосБиржи и РТС пока остаются выше уровней 2600 и 1000 пунктов соответственно и продолжают торговаться в рамках среднесрочных восходящих трендов, оставляя за собой возможность дальнейшего продвижения в сторону 2700 и 1030 пунктов.

Тем не менее, пока высока вероятность продолжения коррекции, поводом для чего могут послужить новые подробности относительно 11-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС, а также ужесточение риторики ФРС США в отношении дальнейшей монетарной политики, полагает эксперт.

Акции "Сургутнефтегаза" снизились на сохраняющейся неопределенности в отношении дивидендов. Во вторник стало известно, что акционеры компании примут решение по распределению прибыли 30 июня, однако ее размер и величина все еще неизвестны, отмечает Кирсанова.

На американских рынках негативный настрой, игроки продолжают оценивать квартальные отчетности американских корпораций. При этом в фокусе внимания сейчас компании из высокотехнологичного сектора - во вторник выйдут отчеты Microsoft и Alphabet.

Статистика с первичного рынка недвижимости США вышла лучше ожиданий. Однако по традиции перед заседанием ФРС США подобная статистика, по мнению Кирсановой, воспринимается в негативном свете, так как дает основание регулятору сохранять текущий курс монетарной политики на ужесточение. Нефть подешевела из-за опасений инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики и, как следствие, спроса на сырье. В среду повлиять на динамику торгов на нефтяном рынке может традиционный еженедельный отчет Минэнерго США по запасам нефти. Не исключено снижение запасов третий раз за последние четыре недели, отмечает Кирсанова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ просел в рамках коррекции, не найдя внутренних и внешних драйверов для повышения.

Акционеры банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) в четверг примут решение по рекомендованным ранее финальным дивидендам за 2022 год в размере 21,16 руб. на обыкновенную акцию. Текущая дивидендная доходность составляет около 12%. Застройщики во вторник, по ее словам, продолжали повышение без очевидных фундаментальных причин. Акции "Белуги" (MOEX: BELU) просели после отсечки дивидендов, а бумаги "Сургутнефтегаза" упали из-за сохраняющейся неопределенности в отношении дивидендов. Во вторник стало известно, что акционеры компании примут решение по выплатам 30 июня, но их размер до сих пор неизвестен, отмечает аналитик.

"На зарубежных фондовых площадках во вторник преобладает сдержанный уход от риска, обеспеченный сигналами о слабости ряда финансовых показателей в банковском секторе. Индексы МосБиржи и РТС на этот раз воздержались от обновления локальных максимумов и проверяют на прочность поддержки 2625 и 1010 пунктов, указывая на риски развития коррекционного движения в район 2560 и 995 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Оптимизм по дивидендным историям ослаб, при этом свою роль, вероятно, играет и приближение майских праздников", - полагает Кожухова.

Во вторник в Азии наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei вырос на 0,1%, рынки Австралии закрыты во вторник в связи с празднованием Дня ветеранов, южнокорейский Kospi просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 1,7%), просели Европа (индексы FTSE, CAC 40 потеряли 0,3-0,6%, DAX подрос в пределах 0,1%) и США (индексы снижаются на 0,4-1% во главе с Nasdaq).

Новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда во вторник подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране. "С учетом нынешних экономических, инфляционных и финансовых условий, считаю целесообразным сохранять мягкую политику с нынешним контролем кривой доходности", - сказал Уэда в ходе выступления в одном из парламентских комитетов.

Банк Японии проводит очередное заседание на этой неделе, его итоги будут подведены в пятницу. Это заседание станет первым для Уэды как главы ЦБ.

На следующей неделе в Китае будут длинные праздники, и эксперты опасаются новой волны заболеваемости COVID-19 в стране, отмечает Trading Economics.

Индекс потребительского доверия Conference Board в США в апреле упал до 101,3 пункта по сравнению с пересмотренными 104 пунктами месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 104 пунктов с объявленного ранее мартовского уровня в 104,2 пункта, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Продажи новостроек в США в марте подскочили на 9,6% по сравнению с предыдущим месяцем и достигли 683 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный уровень за последний год. Согласно пересмотренным данным, в феврале было реализовано 623 тыс. домов, а не 640 тыс., как было объявлено ранее.

Между тем аналитики в среднем ожидали снижения продаж до 630 тыс. с ранее объявленного февральского уровня, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены снизились. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $80,72 за баррель (-2,2% и +1,3% в понедельник), июньская цена WTI - $76,91 за баррель (-2,4% и +1,1% накануне).

Спрос на топливо в Азии ослабляется, и компании региона отмечают снижение маржи нефтепереработки. Это показывает, что надежды на быстрый подъем китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не реализовались, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-14,5% и -3,7% "префы"), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-10,2%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-9,8% и -15,7% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-8,8%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-5,8%), VEON (MOEX: VEON) (-4,5%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,4%).

Снизились акции ПАО "Белуга групп" (-5,9%, до 4430 рублей) после отсечки дивидендов на Мосбирже (выплаты за 2022 год составят 400 рублей на акцию).

Просели акции ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-0,4% и -0,1% "префы"), хотя днем бумаги росли после выхода отчета за 2022 год по РСБУ: чистая прибыль компании выросла на 9,9% (до 27,342 млрд рублей).

Выросли бумаги ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+40%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+39,9% и +39,9% "префы"), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+34%), банк "Приморье" (MOEX: PRMB) (+17,5%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+11,6%), ПАО "Курганская генерирующая компания" (MOEX: KGKC) (+11,2%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+10,7%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+10,1%), банка "Санкт-Петербург" (+7,1%).

Подросли акции ПАО "Нижнекамскнефтехим" (MOEX: NKNC) (+0,7% и +0,9% "префы") на фоне выхода во вторник неплохого отчета за 2022 год по РСБУ: чистая прибыль выросла на 14,4% (до 47,8 млрд рублей).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,16 млрд рублей (из них 6,89 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,35 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,57 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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