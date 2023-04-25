"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Procter & Gamble Co. c целевой ценой $175 зв штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Procter & Gamble 21 апреля отчиталась о росте прибыли в финансовом 3К23 на 4% за счет увеличения органической выручки на 7%. Фактическая прибыль ($1,37/акц.) превысила наш прогноз ($1,32). Операционная рентабельность оказалась выше нашей оценки, но совпала с консенсусом. Мы полагаем, что инновации, улучшения продуктов и рекламы приведут к росту прибыли и котировок акций компании в долгосрочной перспективе. Дивдоходность 2,4% представляется нам привлекательной при доходности 10-летних казначейских облигаций в 3,5%. Мы повышаем собственную оценку прибыли на финансовый 2023 год до $5,85 с $5,80 из-за превзошедших ожидания результатов 3К23", - пишут эксперты инвесткомпании.

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