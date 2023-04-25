25 апреля 2023 года 18:35
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 25 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 3 базисных пункта - до 62,27% от номинала (их доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 9,99% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 65,12% от номинала (доходность - 9,31% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 2 базисных пункта - до 43,1% от номинала (его доходность выросла на 1 базисный пункт и составила 12,82% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене всего на 0,5 базисного пункта - до 43,68% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 36,42% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали за день на 1 базисный пункт - до 43,29% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 27,88% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 3 базисных пункта, подешевев до 41,4% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 22,15% годовых).
Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 16 базисных пунктов - до 89,02% от номинала (его доходность выросла на 73 базисных пункта и составила 31,96% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла за день на 3 базисных пункта, составив 65,87% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренный рост второй день подряд; глобальные инвесторы оценивают новую порцию опубликованной в США макроэкономической статистики.
Индекс потребительского доверия в США в апреле упал до 101,3 пункта по сравнению с пересмотренными 104 пунктами месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Это минимальный уровень за последние девять месяцев (с июля 2022 года). Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 104 пунктов с объявленного ранее мартовского уровня в 104,2 пункта, свидетельствуют результаты опросов Trading Economics и The Wall Street Journal. Ухудшение настроений американцев обусловлено опасениями относительно возможности рецессии в экономике страны и усугубления ситуации на рынке труда.
Опубликовано: /Финмаркет/
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