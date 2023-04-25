Восстановление продаж в заведениях общепита благоприятно сказалось на результатах Coca-Cola - Freedom Finance Global

Восстановление продаж в заведениях общепита благоприятно сказалось на финансовых результатах Coca-Cola Co., отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Севака Араратяна.

"Отчетность Coca-Cola за январь-март мы в целом оцениваем позитивно, отмечая активное восстановление продаж в заведениях общепита, кинотеатрах и других развлекательных учреждениях, - пишет эксперт. - Считаем благоприятными дальнейшие перспективы Coca-Cola, однако отмечаем два основных риска: негативное влияние валютных курсов из-за укрепления доллара и рецессия в Европе вследствие энергокризиса. Если экономический спад в Старом Свете будет достаточно долгим, то влияние первого риск-фактора оцениваем как среднесрочное. По нашему мнению, ставка ФРС близка к потолку, а ЕЦБ и Банк Англии сохраняют пространство для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. В результате достижения паритета процентных ставок курс доллара стабилизируется, что положительно скажется на выручке Coca-Cola".

Аналитик полагает, что в ближайших двух кварталах вероятно ослабление эффекта открытия внешних каналов, которое приведет к сокращению продаж. Учитывая эту перспективу, он оставляет целевую цену акций компании на отметке $72.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.