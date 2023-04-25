"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Halliburton Co. с целевой ценой $37,6 за штуку, что соответствует потенциалу роста 10,3% с текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Один из крупнейших представителей американского нефтесервиса Halliburton опубликовал отчётность за I квартал 2023 года. В прошедшем квартале выручка компании выросла на 32,5% г/г до $5677 млн, EBIT - на 91,2% г/г до $977 млн, а скорректированная чистая прибыль на акцию увеличилась на 105,7% г/г до $0,72. При этом в квартальном выражении динамика финансовых результатов была нейтральной частично из-за сезонного фактора. На наш взгляд, отчётность Halliburton нейтральна для акций компании. Положительная динамика выручки и операционной прибыли отражает восстановление нефтесервисного рынка. При этом темпы снижения долговой нагрузки пока находятся на достаточно скромном уровне, что ограничивает краткосрочный потенциал роста", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

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