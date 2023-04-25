Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Nucor до $125

Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Nucor Corp. cо $120 до $125 за штуку, сохранив рекомендацию "продавать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Виталия Кононова.

Крупнейший производитель стали в США - компания Nucor - представила сравнительно неплохие финансовые результаты за I квартал, хотя ее выручка сократилась на 17% г/г, до $8,71 млрд при консенсусе на уровне $9,03 млрд, а EPS упала на 41% г/г, до $4,45, что оказалось лучше общерыночных ожиданий на отметке $3,87, отмечает эксперт. Эти результаты, по мнению Кононова, были обеспечены высокими объемами производства стальной продукции и усилением спроса на нее на крупнейшем для компании конечном рынке нежилого строительства.

"Nucor не имеет сильных конкурентных преимущества на североамериканском континенте, - отмечает аналитик. - Бизнес компании характеризуется более высокой, чем у Steel Dynamics и Cleveland Cliffs, ценовой стабильностью благодаря предприятиям по производству железных окатышей и чугуна. В то же время перспективы интегрироваться в неосвоенные рынки, такие как автопром и ВИЭ, у компании слабые. Прибыль Nucor на акцию в текущем финансовом году может сократиться на 45% г/г. Это дает оценку эмитента по P/E на 2023 год на уровне 9,62x при среднем пятилетнем значении 10,3x и среднем по отрасли уровне 7,6x. Таким образом, компания переоценена рынком".

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