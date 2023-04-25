"Финам" открыл торговую идею: покупать акции McDonald''s с целью $350

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции McDonald''s Corp. с целевой ценой $350 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $280, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет во вторник, 25 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $5,57 млрд и прибыли на акцию $2,33. Если отчетность превзойдет ожидания, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С точки зрения технического анализа бумага находится в растущем тренде, следующей целью является уровень сильного сопротивления. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $280 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,3", - указывают эксперты "Финама".

McDonald''s - американская корпорация, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания.

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