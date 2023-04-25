Газпромбанк Инвестиции рекомендует покупать акции ОГК-2 с целью 0,85 руб

Газпромбанк Инвестиции рекомендует покупать акции "ОГК-2" с целевой ценой 0,85 руб. за штуку на горизонте 2023 года, что предполагает потенциал роста 21% с текущих уровней, говорится в комментарии.

Причинами потенциального роста котировок аналитики называют предстоящие дивиденды и стабильные операционные показатели компании.

"ОГК-2" стабильно платит дивиденды каждый год, - напоминают эксперты. - Сейчас дивидендная политика компании предполагает выплату 50% чистой прибыли, скорректированной на разовые статьи. Несмотря на отсутствие отчетности по стандарту МСФО, есть данные по РСБУ: чистая прибыль - 12,1 млрд, а также разовый убыток от обесценения - 9,5 млрд. Дивидендная база составит 21,6 млрд рублей. Потенциальный дивиденд может составить около 0,1 рубля на акцию. Дивидендная доходность может составить 14% к текущей цене акций. Мы ожидаем, что цена акций вырастет до 18% на объявлении дивидендов за счет высокой дивидендной доходности".

Также в комментарии подчеркивается, что сектор генерации энергии показывает хорошую стабильность на операционном уровне: объем выработки электроэнергии "ОГК-2" в 2022 году сопоставим с 2021-м. Это позволяет компании чувствовать себя уверенно и продолжать платить дивиденды.

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