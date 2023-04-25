Рубль снижается к доллару и евро, но слегка укрепляется к юаню во вторник днем, падающая нефть давит на курс нацвалюты

Москва. 25 апреля. Доллар США и евро умеренно дорожают, в то время как китайский юань немного снижается в ходе дневных торгов на Московской бирже во вторник; рубль дешевеет к бивалютной корзине под давлением возобновившегося падения нефтяных цен.

Курс доллара США составил 81,62 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 29 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,98 руб./EUR1, подорожав на 25 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 27,2 копейки - до 85,38 рубля. Курс китайского юаня опустился на 1 копейку - до 11,762 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно снижается к доллару и евро в ходе дневных торгов 25 апреля на фоне как возобновившегося падения мировых цен на нефть, так и роста американской валюты на мировом рынке Forex. Некоторую поддержку нацвалюте оказывает приближающийся пик налоговых платежей апреля.

Цены на нефть снижаются днем во вторник после роста по итогам двух предыдущих сессий на фоне укрепления доллара. Кроме того, инвесторы продолжают оценивать перспективы спроса на топливо. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск во вторник составила $81,99 баррель, что на 0,89% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени на 0,95%, до $78,01 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается в ходе торгов во вторник на 0,2%, что снижает привлекательность нефти, торгующейся за американскую валюту, для инвестиций. Нефтяной рынок также опасается дальнейшего ужесточения центробанками денежно-кредитной политики, которое может негативно отразиться на росте мировой экономики и спросе на энергоресурсы. Дополнительное давление на цены оказывает снижение рентабельности переработки на азиатских предприятиях. Аналитики связывают сокращение рентабельности в том числе с наращиванием производства на новых НПЗ на Ближнем Востоке.

"После нескольких месяцев ослабления рубля стабилизация его на уровнях 81-82 руб./$1 выглядит даже как-то неожиданно. Особенно с учетом того, что российский валютный рынок стал "тоньше" и чувствительнее к внешнему и особенно внутреннему новостному фону. Поэтому, скорее всего, на этих уровнях курс долго не задержится. Не исключено, что очередные новости могут качнуть чашу весов в сторону еще одной волны ослабления рубля. Но если ориентироваться на долгосрочные факторы, то они по-прежнему на стороне российской валюты. Выходящие данные по инфляции указывают на ее замедление, причем не только в рамках сезонных факторов, улучшаются прогнозы по экономике, а значит, и налоговым доходам бюджета, оценки показателей платежного баланса за I квартал этого года оказались сопоставимыми с I кварталом 2021 года, то есть до СВО. Так что веских причин для устойчивого тренда на ослабление рубля по-прежнему нет", - полагает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

По мнению руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, "российский рубль продолжает консолидироваться в узком диапазоне 81,0-82,5 руб./$1 по отношению к доллару США. На данном этапе национальную валюту поддерживает приближающийся пик налоговых выплат апреля. Начиная со следующей недели рубль потеряет поддержку со стороны экспортеров, поэтому в случае снижения нефтяных котировок не исключено ослабление национальной валюты".

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, "в начале недели давление на позиции доллара чуть усилилось. Доллар попытался в ходе торгов уйти "под" отметку 81 руб./$1, но не смог там удержаться, завершив торги понедельника на уровне 81,33 руб./$1. Торговая активность слегка увеличилась относительно значений пятницы, что отражает активизацию экспортеров в преддверии налоговых выплат. Сегодня мы ждем, что пара "доллар-рубль" продолжит проторговывать диапазон 80-82 руб./$1 и продолжит попытки направиться к его нижней границе. При этом поддержка рублю со стороны экспорта все же выглядит довольно слабой, что отчасти связано с увеличением роли нацвалюты во внешнеторговых отношениях. Поэтому более ощутимого укрепления рубля ожидать на этой неделе не приходится".

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург", во второй половине вчерашнего дня нефтяные цены перешли к локальному росту. Поддержку нефтяным котировкам оказало коррекционное ослабление доллара на глобальном рынке. Однако уже сегодня фьючерсы на Brent возобновили снижение. Вечером на динамику нефтяных цен повлияют традиционные недельные данные по запасам от Американского института нефти. Дальнейшее сокращение нефтяных запасов в США может сдержать Brent от повторного движения ниже отметки $81 за баррель.

"Рубль в понедельник укреплялся, поддерживаемый продажей валюты экспортерами для уплаты апрельских налогов. Сегодня курс доллара к рублю вырос до 81,6 руб./$1. Другие валюты emerging markets с утра двигаются разнонаправленно. В связи с фактором налогового периода курс американской валюты в ближайшие дни все еще может опуститься к уровню 81 руб./$1", - считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Банк России во вторник, 25 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1,99 трлн рублей (при лимите 1,99 трлн рублей и спросе 2,277 трлн рублей) в среднем по ставке 7,44% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 апреля, банки разместили 2,254 трлн рублей (при лимите 2,62 трлн рублей и спросе 2,254 трлн рублей) в среднем по ставке 7,46% годовых.

Семидневные ставки на рынке рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка выросли во вторник, в то время как ставки однодневных кредитов и среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась за день на 6 базисных пунктов - до 7,72% годовых. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт", как и днем ранее, составила 7,4% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.