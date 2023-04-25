Налоговый период в РФ поддержит стоимость рубля - Freedom Finance Global

Налоговый период в РФ поддержит стоимость рубля, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"В России в самом разгаре налоговый период: этот вторник, 25 апреля, - последний срок сдачи отчетности или отправки уведомления об исчисленных суммах в налоговый орган, - напоминает эксперт. - Не позднее 28-го числа на едином налоговом счету организации или ИП должна находиться сумма, достаточная для погашения платежа. С 2023 года пик налоговых выплат приходится на конец месяца, то есть всю эту неделю компании-экспортеры будут продавать на бирже валютную выручку для уплаты налогов. Это увеличит спрос на российский рубль и, как следствие, приведет к росту его курса к доллару до 80-81, к евро - до 88,5, к китайскому юаню - до 11,6".

До конца июня эксперт прогнозирует консолидацию пар USD/RUB и EUR/RUB у отметок 80 и 88 соответственно, так как оснований для резкого роста профицита торгового баланса РФ или мировых цен на нефть в ближайшей перспективе, на его взгляд, не прослеживается. Давление на курс рубля до конца первого полугодия способны оказать геополитические риски.

"Пара USD/RUB торгуется в диапазоне 81-82 руб./$1 уже две недели, и с точки зрения технического анализа выход котировок за эти границы должен определить дальнейшее направление котировок. Пока мы видим больше долгосрочных факторов для снижения курса доллара к 80 руб./$1, так как ожидаем повышение мировых цен на нефть во второй половине текущего года", - прогнозирует Чернов.

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