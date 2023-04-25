"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Магнита с целью 5015 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Магнита" с целью 5015 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4%, стоп-приказ: 4736 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании

По мнению аналитиков, повышение операционной эффективности посредством закрытия или переформатирования неэффективных магазинов и улучшение плотности продаж за счет программы редизайна положительно скажутся на операционной рентабельности "Магнита".

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках растущего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 4736 руб. риск на портфель составит 0,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,6", - указывают эксперты "Финама".

"Магнит" - один из крупнейших продуктовых ритейлеров России, работает в форматах магазин у дома, супермаркет, аптека, дрогери. У сети 27 тысяч магазинов, 72% выручки приносят магазины шаговой доступности.

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