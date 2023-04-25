"Финам" рекомендует держать акции Coca-Cola Co. с прогнозной стоимостью на уровне $62,9 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

Coca-Cola отчиталась лучше рыночных ожиданий о результатах за 1К23 в основном за счет повышения цен, а также небольшого роста объема продаж, констатирует аналитик Анна Буйлакова.

"Эмитент борется с инфляцией себестоимости, и для сохранения маржи повышает цены. Рост продаж концентрата при более высоких ценах указывает на то, что Coca-Cola "заслужила" право в глазах потребителя на повышение цен, то есть потребители готовы заплатить больше за знакомый товар. Такая динамика указывает на то, что компания может сохранить свою маржинальность, что важно для свободного денежного потока и устойчивости практики выплаты дивидендов. Эмитент подтвердил прогноз по результатам за полный 2023 год, включая планы получить $9,5 млрд в виде свободного денежного потока, из которых порядка $7,9 млрд могут быть направлены на дивиденды, - указывает эксперт в комментарии. - Coca-Cola - хорошая "защитная" компания потребительского сектора, а ее акции можно отнести к типу "купил и забыл". Производитель безалкогольных напитков направляет на дивиденды порядка 80% чистой прибыли (дивдоходность NTM - 3%), дивиденды выплачиваются ежеквартально и повышаются ежегодно уже более 60 лет подряд. Бумаги эмитента на текущий момент выглядят, на наш взгляд, справедливо оцененными рынком, но могут быть интересны на просадках. Целевая цена - $62,9, даунсайд - 1,7%, рейтинг - "держать".

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