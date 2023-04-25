"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Kuaishou Technology

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций одной из ведущих платформ коротких видео в Китае Kuaishou Technology с прогнозной стоимостью на уровне 82 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Эксперты отмечают следующие факторы:

- Компания планирует в конце мая объявить финансовые результаты за 1К23. "Мы ожидаем, что выручка выросла на 19,6% г/г (до CNY25,19 млрд), что выше консенсуса Bloomberg (CNY24,28 млрд). Чистый убыток не по МСФО может составить CNY168 млн (консенсус Bloomberg - CNY505 млн)", - указывают аналитики в комментарии.

- Выручка в сегментах электронной коммерции и стриминга, вероятно, росла быстрее, чем ожидалось, и в результате можно ожидать совокупную выручку и чистую прибыль не по МСФО выше прогнозов. "Мы полагаем, что во 2К23 компания зафиксирует чистую прибыль не по МСФО на фоне восстановления внешней экономической конъюнктуры и дальнейшего повышения операционной эффективности в результате изменения оргструктуры", - отмечают эксперты.

- "С учетом роста операционной эффективности мы повышаем свои прогнозы прибыли не по МСФО на 2023 год на 64,9% (до CNY1,67 млрд). Поскольку настроения на рынке пока не благоприятные, мы понижаем целевую цену на 11,8% до HKD82, что предполагает мультипликатор P/E на уровне 27?5x 2024e", - указывают в "БКС МИ".

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