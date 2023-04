Цены на нефть стабильны

Dow Jones и S&P 500 завершили сессию понедельника ростом, Nasdaq снизился. Фондовые индексы стран АТР в основном снижаются на торгах во вторник. Цены на нефть стабилизировались во вторник.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в понедельник в плюсе, Nasdaq Composite снизился вслед за котировками акций технологических компаний.

Трейдеры ждут публикации на этой неделе ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС). В частности, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны за первый квартал.

Эксперты в среднем ожидают, что темпы роста американской экономики в январе-марте замедлились до 2% с 2,6% в четвертом квартале, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics.

В пятницу также будет опубликован отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает данные о динамике потребительских цен (индексы PCE и PCE Core). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает замедление темпов роста индекса PCE Core, не учитывающего изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей, в марте до 4,5% в годовом выражении с февральских 4,6%.

Кроме того, на эту неделю запланирована публикация квартальных отчетов 178 компаний из индекса S&P 500, в том числе Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Microsoft Corp. (SPB: MSFT), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Texas Instruments (SPB: TXN) Inc., Intel Corp. (SPB: INTC)

Акции Alphabet подорожали на 0,5% по итогам торгов в понедельник. Котировки бумаг Microsoft, Amazon.com, Texas Instruments и Intel снизились соответственно на 1,4%, 0,7%, 0,6% и 2,1%.

"Мы видим, что трейдеры ведут себя осторожно в начале недели, полной корпоративной отчетности, - отмечает аналитик B.Riley Wealth Арт Хоган, слова которого приводит Market Watch. - Давление на рынок оказывают опасения относительно прибылей и прогнозов компаний, ожидания дальнейшего подъема ставки Федрезервом и возможность рецессии в американской экономике".

Стоимость бумаг Bed Bath & Beyond (SPB: BBBY) рухнула на 35,7% по итогам торгов в понедельник. Ритейлер заявил, что подал заявление о банкротстве в окружной суд Нью-Джерси в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Акции Coca-Cola Co. (SPB: KO) подешевели на 0,16%, несмотря на сильную отчетность компании. Скорректированная прибыль и выручка производителя безалкогольных напитков в первом квартале превзошли прогнозы аналитиков. Кроме того, Coca-Cola подтвердила прогнозы на весь текущий год.

Цена бумаг Comcast Corp. (SPB: CMCSA) опустилась на 1,4%. Ранее стало известно, что Джефф Шелл, гендиректор NBCUniversal, являющейся подразделением Comcast, покинул свой пост по итогам расследования жалобы на неподобающее поведение.

Стоимость акций Fox Corp. (SPB: FOX) упала на 2,95% на информации об уходе с канала Fox News одного из наиболее популярных телеведущих Такера Карлсона.

Бумаги General Motors (SPB: GM) Co. подорожали на 2,2%. Автопроизводитель объявил об отзыве пикапов Chevrolet Silverado, выпущенных с 2019 года, после обнаружения угрозы утечки тормозной жидкости. Отзыв коснется порядка 40,428 тыс. автомобилей.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в понедельник поднялся на 66,44 пункта (0,2%) и составил 33875,4 пункта.

Standard & Poor''s 500 увеличился на 3,52 пункта (0,09%) - до 4137,04 пункта.

Nasdaq Composite потерял 35,25 пункта (0,29%) и составил 12037,2 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются во вторник, исключение составляет японский индикатор.

Трейдеры ждут публикации на этой неделе ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС). В частности, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны за первый квартал.

Эксперты в среднем ожидают, что темпы роста американской экономики в январе-марте замедлились до 2% с 2,6% в четвертом квартале, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics.

В пятницу также будет опубликован отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает данные о динамике потребительских цен (индексы PCE и PCE Core). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает замедление темпов роста индекса PCE Core, не учитывающего изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей, в марте до 4,5% в годовом выражении с февральских 4,6%.

Кроме того, на эту неделю запланирована публикация квартальных отчетов многих крупных американских IT-компаний, включая Alphabet Inc., Microsoft Corp., Amazon.com Inc. и Intel Corp.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 0,7% в ходе торгов во вторник, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%.

На следующей неделе в Китае будут длинные праздники, и эксперты опасаются новой волны заболеваемости COVID-19 в стране, отмечает Trading Economics.

В числе лидеров снижения в материковом Китае во вторник акции Contemporary Amperex Technology Co. (-3,2%), BYD Co. (-4%), а также Tianqi Lithium Corp. (-7,5%).

Стоимость бумаг Wuxi AppTec Co. упала на 10%. Чистая прибыль биотехнологической компании в первом квартале упала на 32%, выручка увеличилась на 5,8%. Согласно прогнозу Wuxi AppTec, в текущем году ее выручка повысится на 5-7% - это существенно ниже темпов роста 2022 года, составивших 73%, отмечает Market Watch.

В Гонконге дешевеют акции Wuxi Biologics (-7,4%), CSPC Pharmaceutical Group (-5,6%), Meituan (-5,5%), Alibaba Health Information Technology (-3,7%), а также Baidu Inc. (-5,1%).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,11% в ходе торгов.

Новый глава Банка Японии Кадзуа Уэда во вторник подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране. "С учетом нынешних экономических, инфляционных и финансовых условий, считаю целесообразным сохранять мягкую политику с нынешним контролем кривой доходности", - сказал Уэда в ходе выступления в одном из парламентских комитетов.

Банк Японии проводит очередное заседание на этой неделе, его итоги будут подведены в пятницу. Это заседание станет первым для Уэды как главы ЦБ.

Акции Toyota Motor подорожали в ходе торгов на 0,2%, Nintendo - на 0,8%, Tokyo Electron - на 0,2%.

Стоимость бумаг японского производителя электроники Nidec Corp. выросла на 1,3%. Чистый убыток компании в январе-марте превзошел ожидания рынка, однако выручка Nidec оказалась лучше прогнозов аналитиков.

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI теряет 1,5% в ходе торгов во вторник.

Экономика Южной Кореи в первом квартале 2023 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, избежав, таким образом, рецессии, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. В четвертом квартале ВВП страны снизился впервые с 2020 года - на 0,4%.

Эксперты в среднем прогнозировали увеличение южнокорейского ВВП в первом квартале на 0,2%.

ВВП Южной Кореи в январе-марте увеличился на 0,8% в годовом выражении - минимальными темпами с четвертого квартала 2020 года. В предыдущем квартале рост составил 1,3%.

Рынки Австралии закрыты во вторник в связи с праздником (День ветеранов).

Цены на нефть стабилизировались на фоне неопределенных перспектив спроса и сохраняющихся проблем с поставками сырья из Ирака.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск во вторник составляет $82,75 баррель, что на $0,02 (0,02%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на $1,07 (1,3%) до $82,73 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,01 (0,01%), до $78,75 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на $0,89 (1,1%), до $78,76 за баррель.

Спрос на топливо в Азии ослабляется, и компании региона отмечают снижение маржи нефтепереработки. Это показывает, что надежды на быстрый подъем китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не реализовались, отмечают эксперты.

Тем временем поставки нефти из иракского Курдистана по-прежнему приостановлены, и, по словам одного из авторов Sevens Report Research Тайлера Ричи, это является фундаментальным фактором, обеспечивающим поддержку нефтяному рынку в условиях слабого спроса.

В понедельник стало известно о дальнейшей отсрочке переговоров между властями Ирака, региональным правительством Курдистана и Турцией, "являющихся критически важными для возобновления поставок нефти с севера Ирака", отмечает Ричи, слова которого приводит Market Watch.

В то же время сохраняющиеся опасения рецессии являются сдерживающим фактором для нефтяного рынка, который будет удерживать цены ниже отметки в $100 за баррель, говорит эксперт.