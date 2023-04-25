Долгосрочные факторы по-прежнему на стороне рубля - "Альфа-Капитал"

Веских причин для устойчивого тренда на ослабление российской валюты по отношению к доллару США по-прежнему нет, считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.

"После нескольких месяцев ослабления рубля стабилизация его на уровнях 81-82 руб./$1 выглядит даже как-то неожиданно. Особенно с учетом того, что российский валютный рынок стал "тоньше" и чувствительнее к внешнему и особенно внутреннему новостному фону. Поэтому, скорее всего, на этих уровнях курс долго не задержится. Не исключено, что очередные новости могут качнуть чашу весов в сторону еще одной волны ослабления рубля, но если ориентироваться на долгосрочные факторы, то они по-прежнему на стороне российской валюты, - пишет эксперт в комментарии. - Выходящие данные по инфляции указывают на ее замедление, причем не только в рамках сезонных факторов, улучшаются прогнозы по экономике, а значит, и налоговым доходам бюджета, оценки показателей платежного баланса за 1К23 оказались сопоставимыми с 1К21, то есть до СВО. Так что веских причин для устойчивого тренда на ослабление рубля по-прежнему нет".

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