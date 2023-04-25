Рынок акций РФ после позитивного открытия развернулся вниз вслед за Азией и Европой

Москва. 25 апреля. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов во вторник на фоне выросшей нефти развернулся вниз вслед за фондовой Азией и Европой, индекс МосБиржи опустился ниже 2630 пунктов. Во "втором эшелоне" сохраняется выборочный спрос на бумаги региональных энергосбытовых компаний, упали акции ПАО "Белуга групп" после отсечки на бирже годовых дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2628,36 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1015,67 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 0,9%.

Доллар стоит 81,52 рубля (+0,19 рубля).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,1% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,1%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%), акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на российском рынке акций неуверенность покупателей сохраняется, внешние фондовые площадки подают негативные сигналы. В США после завершения основных торгов в понедельник акции First Republic Bank упали более чем на 20% на фоне сообщения об оттоке депозитов в объеме более чем $100 млрд в I квартале, который стал отголоском недавних волнений в банковском секторе.

Нефть Brent и WTI во вторник пытается продолжить рост, цены стремятся в район сопротивлений $83,5 и $79 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), при закреплении выше которых могут взять курс на апрельские пики $87,5 и $83,5 за баррель, хотя повышению в целом все еще мешает неуверенность инвесторов в перспективах расширения мировой экономики.

Российские индексы Мосбиржи и РТС с начала недели прекратили рост у сопротивлений 2655 и 1030 пунктов, в том числе ввиду приостановки ралли в таких дивидендных бумагах как Сбербанк и "НОВАТЭК". "Локальным позитивным фактором для рынка во вторник могли выступить новости о задержке ввода 11-го пакета антироссийских санкций ЕС как минимум до середины мая", - отмечает Кожухова. На Мосбирже во вторник начались торги акциями нового эмитента Genetico ("дочка" "Института стволовых клеток человека" - прим ИФ). В остальном, несмотря на подтверждение дивидендных выплат Сбербанка и "НОВАТЭКа", импульс к краткосрочному росту на российских биржах в последние дни несколько ослаб, полагает Кожухова.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс МосБиржи накануне нарушил традицию расти по понедельникам. Из высоколиквидных акций лучший результат показали бумаги "Мобильных телесистем" (+1,1%), которые считаются защитными, и их опережающий рост может являться свидетельством спада восходящего тренда индекса Мосбиржи.

Спрос сместился во "второй эшелон", где без каких-либо новостных поводов растут девелоперы и энергокомпании. Основные же "голубые фишки" могут начать корректироваться, так как особых драйверов для роста нет, а объявления о дивидендах почти все отыграны. Теперь стоит ждать разгона бумаг к "отсечкам", в том числе не исключен сильный рост Сбера между майскими праздниками. Однако предстоящие длинные майские выходные в совокупности с нагнетанием геополитики будут сдерживать от агрессивных покупок на этой неделе. Нефть Brent не стала тестировать сильную поддержку $80 за баррель, так что в ближайшие дни цены могут подняться в район $85 за баррель, что поддержит российскую нефтянку, считает Антонов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ среднесрочный восходящий тренд по-прежнему актуален, однако в краткосрочной перспективе может пройти коррекция на фоне дивидендных отсечек тяжеловесов - Сбербанка и "ЛУКОЙЛа". Тем не менее, когда деньги поступят на счета клиентов, они могут послужить драйвером роста при реинвестировании. В США ожидается спокойная неделя, сезон отчетности продолжается, однако направление основных американских индексов, скорее всего, появится после заседания ФРС на следующей неделе.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник негативный.

"Размолвка США и КНР продолжается. Планы Вашингтона запретить инвестиции в технологичные отрасли КНР могут иметь долгосрочные негативные последствия. Нефть имеет шансы на рост в мае, когда начнутся дополнительные сокращения добычи ОПЕК+. Во вторник более вероятен сценарий пессимизма на рынках из-за ожиданий дальнейшего повышения ставок регуляторов на фоне слабеющей статистики. Российский рынок также может продолжить снижение, но уже не только из-за слабого рубля, а из-за потенциальных экономических рисков в Китае", - считает аналитик.

В США в понедельник выросли индексы акций Dow Jones (+0,2%) и S&P 500 (+0,1%), но просел Nasdaq (-0,3%).

Трейдеры ждут публикации на этой неделе ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС). В частности, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны за первый квартал.

Эксперты в среднем ожидают, что темпы роста американской экономики в январе-марте замедлились до 2% с 2,6% в IV квартале, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics.

В пятницу также будет опубликован отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает данные о динамике потребительских цен (индексы PCE и PCE Core). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает замедление темпов роста индекса PCE Core, не учитывающего изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей, в марте до 4,5% в годовом выражении с февральских 4,6%.

Кроме того, на эту неделю запланирована публикация квартальных отчетов 178 компаний из индекса S&P 500.

Во вторник в Азии наблюдалась негативная динамика индексов акций за исключением Японии (японский Nikkei вырос на 0,1%, рынки Австралии закрыты во вторник в связи с празднованием Дня ветеранов, южнокорейский Kospi просел на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,3%, гонконгский индикатор Hang Seng потерял 1,7%), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 просели на 0,3-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

Новый глава Банка Японии Кадзуа Уэда во вторник подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране. "С учетом нынешних экономических, инфляционных и финансовых условий, считаю целесообразным сохранять мягкую политику с нынешним контролем кривой доходности", - сказал Уэда в ходе выступления в одном из парламентских комитетов.

Банк Японии проводит очередное заседание на этой неделе, его итоги будут подведены в пятницу. Это заседание станет первым для Уэды как главы ЦБ.

Экономика Южной Кореи в I квартале 2023 года выросла на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, избежав, таким образом, рецессии, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. В четвертом квартале ВВП страны снизился впервые с 2020 года - на 0,4%. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение южнокорейского ВВП в первом квартале на 0,2%.

ВВП Южной Кореи в январе-марте увеличился на 0,8% в годовом выражении - минимальными темпами с четвертого квартала 2020 года. В предыдущем квартале рост составил 1,3%.

На следующей неделе в Китае будут длинные праздники, и эксперты опасаются новой волны заболеваемости COVID-19 в стране, отмечает Trading Economics.

На нефтяном рынке утром во вторник цены пытаются продолжить рост на фоне сохраняющихся проблем с поставками сырья из Ирака.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $83,03 за баррель (+0,6% и +1,3% в понедельник), июньская цена WTI - $78,94 за баррель (+0,2% и +1,1% накануне).

Спрос на топливо в Азии ослабляется, и компании региона отмечают снижение маржи нефтепереработки. Это показывает, что надежды на быстрый подъем китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не реализовались, отмечают эксперты.

Тем временем поставки нефти из иракского Курдистана по-прежнему приостановлены, и по словам одного из авторов Sevens Report Research Тайлера Ричи, это является фундаментальным фактором, обеспечивающим поддержку нефтяному рынку в условиях слабого спроса.

В понедельник стало известно о дальнейшей отсрочке переговоров между властями Ирака, региональным правительством Курдистана и Турцией, "являющихся критически важными для возобновления поставок нефти с севера Ирака", отмечает Ричи, слова которого приводит Market Watch.

В то же время сохраняющиеся опасения рецессии являются сдерживающим фактором для нефтяного рынка, который будет удерживать цены ниже отметки в $100 за баррель, говорит эксперт.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (-11,7%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-9,5% и -10,8% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-8,8%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (-7,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-1,8%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-1,8%).

Акции ПАО "Белуга групп" после отсечки дивидендов на Мосбирже упали до 4423 рубля (-6,1%), объем торгов превысил 961 млн рублей. Дивидендные выплаты за 2022 год составят 400 рублей на акцию.

Выросли бумаги ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+37,9% и +31,2% "префы"), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+20,9% и +21,4% "префы"), банка "Приморье" (+18,4%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+18,4%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+3,6%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+3,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,63 млрд рублей (из них 2,19 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,05 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 561,59 млн рублей на акции ВТБ).