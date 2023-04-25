Freedom Finance Global рекомендует держать акции CSX

Freedom Finance Global рекомендует держать акции американского оператора железных дорог CSX Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $33 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Эмитент за 1К23 отчитался на 3,3% лучше ожиданий по выручке, которая составила $3,7 млрд (+8,6% г/г), и на 12,6% выше по EPS (+23% г/г). С учетом этого мы незначительно повысили целевую цену по бумагам компании. Риски для дальнейшего бизнеса видим со стороны растущего количества инцидентов на железной дороге, а также со стороны неблагоприятного инвестиционного фона в транспортной отрасли", - указывает аналитик Сергей Глинянов.

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