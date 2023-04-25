Акции Белуги привлекательны для покупки в настоящее время - ПСБ

Акции "Белуга групп" привлекательны для покупки в настоящее время, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки акций "Белуги" снижаются во вторник из-за дивидендной отсечки. В начале торговой сессии бумаги подешевели на 320 рублей. Снижение меньше размера дивиденда (за 4К22 компания выплатит 400 рублей/акцию). Ожидаем, что дивидендный разрыв будет закрыт до конца текущего квартала, поскольку показатели бизнеса эмитента продолжают расти. Это делает бумаги компании привлекательными для покупки", - отмечают эксперты в комментарии.

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