Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит торги в диапазоне 2600-2650п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, продолжит двигаться в диапазоне 2600-2650 пунктов на торгах во вторник, при этом внимание инвесторов, вероятно, будет сконцентрировано на внутренних сегментах, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.