Значительные изменения на рынке ОФЗ во вторник маловероятны - SberCIB

Значительные изменения на российском рынке гособлигаций в течение торговой сессии во вторник маловероятны, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Доходности ОФЗ со сроком погашения более трех лет снизились на 1-6 б. п. Во вторник Минфин объявит условия недельных аукционов. На наш взгляд, ведомство вновь предложит лишь один среднесрочный выпуск с фиксированным купоном, что не должно оказать давление на вторичный рынок", - отмечают эксперты инвестбанка в комментарии.

Курс рубля может закрепиться вблизи 81 руб./$1 на торгах во вторник, полагают в SberCIB.

Котировки нефти марки Brent могут подняться до уровня $83 за баррель во вторник, если статистика по запасам нефти в США окажется благоприятной, прогнозируют аналитики.

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