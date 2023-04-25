Вероятна нейтральная динамика на рынке ОФЗ во вторник - ПСБ

Вероятна нейтральная динамика на рынке рублевых гособлигаций в течение торговой сессии во вторник, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"Индекс цен гособлигаций RGBI вырос в понедельник еще на 0,1%, доходность индекса снизилась до 9,5% (минус 1 б.п.). Замедление инфляции в апреле до 2,6-2,8% в годовом сравнении и низкие темпы роста цен с начала года (+1,9%) поддерживают спрос на ОФЗ. При этом неопределенность относительно динамики цен и ключевой ставки во втором полугодии сдерживают более активные покупки, - отмечает эксперт в комментарии. - Во вторник ожидаем нейтральную динамику на рынке ОФЗ. Умеренное снижение котировок могут показать выпуски, которые в среду будут предложены на недельных аукционах Минфина. До заседания ЦБР в пятницу ожидаем консолидации рублевых облигаций около достигнутых уровней".

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