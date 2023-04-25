ЦБ РФ, вероятно, сохранит ставку на уровне 7,5% в пятницу, 28 апреля - БКС Экспресс

Банк России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% в пятницу, 28 апреля 2023 года, и подтвердит это "жестким" комментарием о том, что при росте инфляционных рисков ставка может быть увеличена на следующем заседании, сообщается в обзоре эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

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