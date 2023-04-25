Рубль, скорее всего, продолжит попытки укрепления к 80 руб./$1 во вторник - ПСБ

Рубль, скорее всего, продолжит попытки укрепления к уровню 80 руб./$1 на торгах во вторник, более сильное укрепление на текущей неделе маловероятно, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар/рубль, скорее всего, продолжит проторговывать диапазон 80-82 руб./$1 во вторник и пытаться направиться к его нижней границе. Отметим, что поддержка рублю со стороны экспорта все же выглядит довольно слабой, что отчасти связано с увеличением роли рубля во внешнеторговых отношениях. Поэтому более ощутимого укрепления национальной валюты ожидать на текущей неделе не приходится", - пишет эксперт в комментарии.

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