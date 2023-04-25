"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ОГК-2

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций "ОГК-2", сообщается в обзоре.

"ОГК-2" разместила закупку на услуги по организации сопровождения дополнительного выпуска акций. Учитывая низкую долговую нагрузку эмитента (0,5x ND/EBITDA), мы полагаем, что компания может рассматривать возможность приобретения в секторе. Ожидаем, что дополнительная информация о ценовом диапазоне и потенциальных покупателях (в настоящее время "Газпрому" принадлежит 80% компании) будет опубликована в ближайшее время. Сохраняем позитивный взгляд на акции и напоминаем, что "ОГК-2" входит в нашу подборку акций малой капитализации", - указывают эксперты.

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