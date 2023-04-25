Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 25 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в понедельник в плюсе, Nasdaq Composite снизился вслед за котировками акций технологических компаний. Трейдеры ждут публикации на этой неделе ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы. В частности, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны за первый квартал. Эксперты в среднем ожидают, что темпы роста американской экономики в январе-марте замедлились до 2% с 2,6% в четвертом квартале, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics.

В пятницу также будет опубликован отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает данные о динамике потребительских цен (индексы PCE и PCE Core). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает замедление темпов роста индекса PCE Core, не учитывающего изменения стоимости продуктов питания и энергоносителей, в марте до 4,5% в годовом выражении с февральских 4,6%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются во вторник, исключение составляет японский индикатор. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite опустился на 0,7% в ходе торгов во вторник, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%. На следующей неделе в Китае будут длинные праздники, и эксперты опасаются новой волны заболеваемости COVID-19 в стране. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI снижается на 1,5% в ходе торгов во вторник. Вместе с тем японский фондовый индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,15%. Рынки Австралии закрыты во вторник в связи с праздником (День ветеранов).

В свою очередь цены на нефть стабилизировались на фоне неопределенных перспектив спроса и сохраняющихся проблем с поставками сырья из Ирака. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск во вторник составила $82,75 баррель, что на 0,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подорожали на 1,3% - до $82,73 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к этому времени всего на 0,03%, до $78,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов увеличилась на 1,1%, до $78,76 за баррель.

Спрос на топливо в Азии ослабляется, и компании региона отмечают снижение маржи нефтепереработки. Это показывает, что надежды на быстрый подъем китайской экономики и увеличение спроса на нефтепродукты в стране пока не реализовались, отмечают эксперты. Тем временем поставки нефти из иракского Курдистана по-прежнему приостановлены, и, по словам одного из авторов Sevens Report Research Тайлера Ричи, это является фундаментальным фактором, обеспечивающим поддержку нефтяному рынку в условиях слабого спроса. В то же время сохраняющиеся опасения рецессии являются сдерживающим фактором для нефтяного рынка, который будет удерживать цены ниже отметки в $100 за баррель, говорит эксперт.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 24 апреля снизилась 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,797 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,316 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник вырос всего на 0,01% и составил 109,4 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (22-24 апреля) прибавил 0,08%, поднявшись до 849,62 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Роснефть БО-06" (+0,65%), "Почта России БО-002P-03" (+0,44%) и "ТрансКонтейнер (MOEX: TRCN) ПБО-01" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,21%), "Роснефть-002Р-03" (-0,17%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Ника" завершило размещение 3-летнего дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Размещение займа началось 2 августа 2022 года. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 5-8-го купонов на уровне 15% годовых, 9-12-го купонов на уровне 14% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты выплаты 6-11-го купонов будет погашено по 14% от номинала. Выпуск размещен в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

АО "Управляющая компания "ОРГ" завершило размещение выпуска облигаций серии БО-01 номинальным объемом 200 млн рублей, реализовав 64% займа на 127,856 млн рублей. Размещение 3-летнего выпуска началось 27 июня 2022 года. Компания установила ставку 1-7-го купонов выпуска на уровне 14% годовых, 8-36-го купонов на уровне 16,5% годовых, купоны ежемесячные. Позже эмитент выставил по выпуску 4 оферты по соглашению с владельцами: на 4 сентября, 9 октября, 7 ноября и 4 декабря 2023 года. В каждую из дат исполнения оферты может быть приобретено по 25% от общего объема размещенных облигаций. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "Газпром капитал" установило ставку 1-16-го купонов 5-летних облигаций с офертой через 4 года серии БО-001Р-05 объемом 30 млрд рублей на уровне 9,8% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 21 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,95% годовых, а объем размещения - не менее 20 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 27 апреля.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 25 апреля проведет сбор заявок на приобретение 5-летних облигаций серии 003Р-007 объемом 10 млрд рублей. Первоначально книга заявок была запланирована на 18 апреля, позднее дата дважды переносилась. По выпуску предусмотрена переменная ставка купонов, она будет рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле "RUONIA+спред". Ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне не выше 190-200 базисных пунктов. Купоны полугодовые. Техразмещение запланировано на 27 апреля.

АО АПРИ "Флай Плэнинг" 27 апреля начнет размещение 4-летнего выпуска облигаций серии БО-002Р-02 с офертой через 2 года объемом 750 млн рублей. Ориентир ставки 1-4-го квартальных купонов составит 18% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 19,25% годовых. По выпуску будет предусмотрена амортизация, а также ковенантный пакет.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) 3 мая с 11:00 до 15:30 МСК проведет сбор заявок в рамках вторичного размещения облигаций серии 001Р-04 в объеме до 20 млрд рублей. Окончательный объем будет установлен по итогам оферты, исполнение которой пройдет в день сбора заявок. Цена вторичного размещения - не менее 100% номинала, срок до следующей оферты - 1 год (30 апреля 2024 года). Проведение расчетов запланировано на 3 мая до 18:00 МСК. Десятилетний выпуск на 40 млрд рублей компания разместила в мае 2017 года по ставке 8,65% годовых. Ставка 13-14-го купонов (до следующей оферты) - 8,5% годовых, ей соответствует доходность к дате следующей оферты в размере 8,68% годовых.

ОАО "РЖД" установило ставку 10-го купона облигаций серии 001P-09R на уровне 10,94% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в ноябре 2018 года. Ставка 1-2-го купона облигаций установлена на уровне 8% годовых. Остальные купоны плавающие, ставка рассчитывается по формуле: доходность семилетних ОФЗ + 50 базисных пунктов. Ставка текущего купона - 10,24% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 23-26-го купонов выпуска облигаций серии БО-06 на уровне 7,95% годовых. Компания завершила размещение выпуска объемом 5 млрд рублей в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона составляет 8,4% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 5 мая. Срок обращения займа - 33 года.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) установила ставку 27-28-го купонов бондов 1-й серии на уровне 11,5% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск облигаций объемом 1,5 млрд рублей в ноябре 2016 года по ставке 13,5% годовых. Ставка текущего купона - 12,5% годовых. По выпуску 12 мая предстоит исполнение оферты.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 52-го купона облигаций серии БО-ПО2 в размере 13,75% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Купоны по выпуску выплачиваются ежемесячно. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ и рассчитываются по формуле. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 13-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставка 5-36-го купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) приобрело в рамках оферты 753 тыс. 294 облигации 9-й серии по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 7,5% займа. Десятилетние облигации на 10 млрд рублей были размещены в апреле 2015 года по ставке 12,75% годовых. В октябре 2017 года "РусГидро" выкупило по оферте 92,3% выпуска на 9,2 млрд рублей. Ставка текущего купона до погашения - 0,01% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 4 млн 896 тыс. 876 облигаций серии 001Р-14 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 10 млрд рублей, номинальная стоимость бондов - 1 тыс. рублей. Таким образом, компания выкупила 48,97% эмиссии. Десятилетний выпуск серии 001Р-14 был размещен в июле 2020 года по ставке 6,35% годовых.