.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких сигналов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в марте составила 0,37%
Рост потребительских цен в марте замедлился до 0,37% после повышения на 0,46% в феврале, сообщил Росстат. Годовая инфляция составила 3,5% после 11% месяцем ранее. Инфляция оказалась выше ожиданий аналитиков, ожидавших рост цен на уровне 0,2%
 
Минфин может рассмотреть выделение группы мелких месторождений в рамках НДД
Минфин запросил у ассоциации независимых нефтедобывающих компаний (ННК) "Ассонефть" обоснование для возможного выделения мелких и сверхмелких месторождений в новую группу налога на дополнительный доход (НДД). Об этом говорится в ответе замдиректора...
 
Налоговые льгот для самозанятых предлагают продлить
Минэкономразвития поддерживает продление действия специального режима для самозанятых граждан после 2028 года, сообщили "Известиям" в пресс-службе ведомства. Такой формат деятельности соответствует запросам тех, кто ведет свое небольшое дело -...
 
Продолжительность DDoS-атак на российские IT-ресурсы сократилась
Продолжительность DDoS-атак на российские IT-ресурсы снижается. "Коммерсант" ознакомился с отчетом компании по защите от интернет-угроз Qrator Labs за первый квартал, посвященным хакерским DDoS-атакам (атака на сервер по модели "отказ в...
 
25 апреля 2023 года 09:00

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких сигналов

Москва. 25 апреля. Доллар США слегка колеблется в плюсе, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов во вторник, курс рубля практически не меняется на фоне отсутствия ярких стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,4725 руб./$1 (+14,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 19,8 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,8 коп. - до 11,78 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российская нацвалюта стабильна относительно доллара и юаня в условиях отсутствия ярких стимулов к движению. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, ситуация на нефтяных площадках постепенно стабилизируется. Экспортеры готовятся к налоговому периоду апреля, однако поддержку рублю в этом месяце они начали оказывать заранее, продавая выручку, что не привело к резкому укреплению нацвалюты в коротком периоде.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,73 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) находилась в это время на уровне $78,81 за баррель - на 2,14% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в понедельник в плюсе, Nasdaq Composite снизился вслед за котировками акций технологических компаний.

Трейдеры ждут публикации на этой неделе ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы. В частности, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны за первый квартал.

Эксперты в среднем ожидают, что темпы роста американской экономики в январе-марте замедлились до 2% с 2,6% в четвертом квартале, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics.

В пятницу также будет опубликован отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает данные о динамике потребительских цен (индексы PCE и PCE Core). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает замедление темпов роста индекса PCE Core, не учитывающего изменение стоимости продуктов питания и энергоносителей, до 4,5% в годовом выражении в марте с февральских 4,6%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 растет на 0,3%, китайский CSI300 снижается на 0,52%, гонконгский Hang Seng - на 1,54%, южнокорейский Kospi - на 1,92%. Биржи Австралии закрыты в связи с праздником (День ветеранов). Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,14%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 апреля 2023 года 19:43
Рубль снизился к доллару, но укрепился к евро и юаню во вторник под влиянием противоположных факторов
Москва. 25 апреля. Доллар США умеренно подорожал, в то время как евро и китайский юань умеренно снизились по итогам торгов на Московской бирже во вторник; рубль практически не изменился к бивалютной корзине на фоне падающей нефти, с одной стороны, и сохраняющихся продаж валютной выручки экспортерами, с другой стороны.    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 19:28
Рынок акций РФ во вторник снизился на внешнем негативе, выросла "Система"
Москва. 25 апреля. Рынок акций РФ во вторник снизился по большинству blue chips и индексам на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и подешевевшей нефти из-за опасений замедления мировой экономики. Индекс Мосбиржи просел в район 2625 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота", при этом выросли без новостей акции АФК "Система", обновившие максимум с 24 февраля 2022 года.    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 19:00
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Procter & Gamble
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Procter & Gamble Co. c целевой ценой $175 зв штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Procter & Gamble 21 апреля отчиталась о росте прибыли в финансовом 3К23 на 4% за счет увеличения органической выручки на 7%....    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:35
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 25 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ расширились.    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:35
Восстановление продаж в заведениях общепита благоприятно сказалось на результатах Coca-Cola - Freedom Finance Global
Восстановление продаж в заведениях общепита благоприятно сказалось на финансовых результатах Coca-Cola Co., отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Севака Араратяна. "Отчетность Coca-Cola за январь-март мы в целом оцениваем позитивно, отмечая активное восстановление продаж в...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 18:16
SberCIB открыл торговую идею: покупать акции Совкомфлота
SberCIB Investment Research открыл торговую идею "покупать акции "Совкомфлота" с целевой ценой 94,11 руб. за штуку" до конца года. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: около 60%, сообщается в комментарии инвестбанка. "После рекомендации совета директоров "Совкомфлота" направить...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 17:55
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Schlumberger
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Schlumberger Limited с целевой ценой $69 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Компания вновь представила впечатляющую отчетность: рост выручки и прибыли в 1К23 зафиксирован во всех четырех...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 17:31
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Halliburton
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Halliburton Co. с целевой ценой $37,6 за штуку, что соответствует потенциалу роста 10,3% с текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании. "Один из крупнейших представителей американского нефтесервиса Halliburton опубликовал отчётность...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 17:08
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Nucor до $125
Freedom Finance Global повысил целевую цену акций Nucor Corp. cо $120 до $125 за штуку, сохранив рекомендацию "продавать", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Виталия Кононова. Крупнейший производитель стали в США - компания Nucor - представила сравнительно неплохие финансовые...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 16:41
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции McDonald''s с целью $350
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции McDonald''s Corp. с целевой ценой $350 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: $280, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует квартальный...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 16:17
Газпромбанк Инвестиции рекомендует покупать акции ОГК-2 с целью 0,85 руб
Газпромбанк Инвестиции рекомендует покупать акции "ОГК-2" с целевой ценой 0,85 руб. за штуку на горизонте 2023 года, что предполагает потенциал роста 21% с текущих уровней, говорится в комментарии. Причинами потенциального роста котировок аналитики называют предстоящие дивиденды и стабильные...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 16:03
Рубль снижается к доллару и евро, но слегка укрепляется к юаню во вторник днем, падающая нефть давит на курс нацвалюты
Москва. 25 апреля. Доллар США и евро умеренно дорожают, в то время как китайский юань немного снижается в ходе дневных торгов на Московской бирже во вторник; рубль дешевеет к бивалютной корзине под давлением возобновившегося падения нефтяных цен.    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 15:53
Налоговый период в РФ поддержит стоимость рубля - Freedom Finance Global
Налоговый период в РФ поддержит стоимость рубля, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "В России в самом разгаре налоговый период: этот вторник, 25 апреля, - последний срок сдачи отчетности или отправки уведомления об исчисленных суммах в налоговый орган, - напоминает эксперт....    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 15:32
"Финам" подтверждает рейтинг акций Abbott на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Abbott Laboratories на уровне "покупать" и присваивает целевую цену $127,9 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15,9%, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Abbott Laboratories - одна из самых диверсифицированных компаний сектора...    читать дальше
.
25 апреля 2023 года 15:06
Инвестбанк Синара подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Coca-Cola
Аналитики "Инвестиционного банка Синара" подтверждают позитивную оценку долгосрочных перспектив цены акций Coca-Cola Co. на фоне опубликованного отчета компании за I квартал 2023 года, сообщается в обзоре. "Coca-Cola опубликовала сильные финансовые результаты за 1К23, - указывает эксперт Сергей...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.