Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня на фоне отсутствия ярких сигналов

Москва. 25 апреля. Доллар США слегка колеблется в плюсе, юань стабилен на Московской бирже на старте торгов во вторник, курс рубля практически не меняется на фоне отсутствия ярких стимулов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 81,4725 руб./$1 (+14,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 19,8 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,8 коп. - до 11,78 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", российская нацвалюта стабильна относительно доллара и юаня в условиях отсутствия ярких стимулов к движению. Мировые рынки капитала меняются разнонаправленно, ситуация на нефтяных площадках постепенно стабилизируется. Экспортеры готовятся к налоговому периоду апреля, однако поддержку рублю в этом месяце они начали оказывать заранее, продавая выручку, что не привело к резкому укреплению нацвалюты в коротком периоде.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $82,73 за баррель, что на 0,23% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) находилась в это время на уровне $78,81 за баррель - на 2,14% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в понедельник в плюсе, Nasdaq Composite снизился вслед за котировками акций технологических компаний.

Трейдеры ждут публикации на этой неделе ряда важных статданных, которые могут повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы. В частности, в четверг Минторг США обнародует предварительные данные о динамике ВВП страны за первый квартал.

Эксперты в среднем ожидают, что темпы роста американской экономики в январе-марте замедлились до 2% с 2,6% в четвертом квартале, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics.

В пятницу также будет опубликован отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает данные о динамике потребительских цен (индексы PCE и PCE Core). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривает замедление темпов роста индекса PCE Core, не учитывающего изменение стоимости продуктов питания и энергоносителей, до 4,5% в годовом выражении в марте с февральских 4,6%.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник меняются разнонаправленно: японский Nikkei 225 растет на 0,3%, китайский CSI300 снижается на 0,52%, гонконгский Hang Seng - на 1,54%, южнокорейский Kospi - на 1,92%. Биржи Австралии закрыты в связи с праздником (День ветеранов). Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,14%.