Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Morgan Stanley с прогнозной стоимостью на уровне $94 за штуку на горизонте года, сообщается в обзоре инвестиционной компании.

"Morgan Stanley превзошел ожидания по результатам за первый квартал года, несмотря на продолжившееся годовое падение прибыли и увеличение резервов под кредитные убытки. Эмитент в целом продолжает демонстрировать устойчивые результаты. При нормализации рыночных условий его инвестиционно-банковский бизнес позволит восстановить рост прибыли. В перспективе года основным фактором поддержки доходов останутся трейдинговое подразделение и управление финансами", - отмечает аналитик Алина Попцова.

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