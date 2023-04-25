Ключевым среднесрочным драйвером для многих акций остается фактор дивидендов - БКС Экспресс

Ключевым среднесрочным драйвером для многих акций остается фактор дивидендов, при этом исторически май-июнь - одни из самых слабых месяцев для российского фондового рынка говорится в обзоре эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

"Российский рынок акций показал нейтральную динамику на старте недели. Индекс Мосбиржи большую часть времени консолидировался в узком боковом диапазоне и не показал выраженной динамики. Все колебания уложились в коридор 2630-2650 пунктов. Тем не менее в понедельник индекс в шестой раз подряд в моменте успел переписать годовые максимумы, - указывает аналитик в обзоре. - По индексу Мосбиржи среднесрочный восходящий тренд по-прежнему актуален. Ближайшая область торможения может быть в районе 2680-2740 пунктов. При этом никаких важных поддержек нет вплоть до зоны 2470-2500 пунктов. Пока котировки находятся выше этой области, растущая тенденция остается приоритетной".

Ключевым среднесрочным драйвером для многих акций остается фактор дивидендов, отмечает Карпунин. "Исторически май-июнь - одни из самых слабых месяцев для акций. Как минимум давление на рынок может оказывать фактор дивидендных "гэпов". По ключевым тяжеловесным "фишкам" пройдут отсечки. Ожидается очищение от дивидендов по Сбербанку, "ЛУКОЙЛу" и "НОВАТЭКу". Только за счет этих трех эмитентов индекс Мосбиржи в следующие полтора месяца может потерять 75-80 пунктов или почти 3%. Впрочем, дивиденды этих компаний на более длинной дистанции также станут и "топливом" для роста за счет их частичного реинвестирования обратно в рынок акций", - пишет эксперт в материале.

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