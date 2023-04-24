Рубль умеренно укрепился к основным валютам в понедельник благодаря активизации продаж валютной выручки

Москва. 24 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подешевели по итогам торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепился к бивалютной корзине благодаря как активизации продаж валютной выручки экспортерами, так и наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 81,33 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,73 руб./EUR1, подешевев на 2 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 21,3 копейки - до 85,11 рубля. Курс китайского юаня опустился на 4,7 копейки - до 11,772 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепился к основным мировым валютам по итогам торгов 24 апреля благодаря росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в условиях приближающегося налогового периода апреля. Кроме того, поддержку нацвалюте стала оказывать и наметившаяся стабилизация ситуации на мировых нефтяных площадках.

Цены на нефть эталонных марок повышаются вечером в понедельник на фоне ослабления доллара и данных о росте импорта нефти Индией и Китаем. Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК составили $82,46 за баррель, что на 1,09% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на июнь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже поднялась к указанному времени на 1,12% - до $78,74 за баррель.

Индекс DXY, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, сокращается в ходе торгов на 0,32%, что повышает привлекательность нефти.

Индия увеличила импорт нефти в марте на 7,9% в годовом выражении, до 20,5 млн тонн, свидетельствует официальная статистика. Объемы переработки выросли примерно на 3% и достигли рекордных 23 млн тонн. Китай в свою очередь импортировал в прошлом месяце 52,3 млн тонн нефти, что на 22,5% выше показателя за март прошлого года. Это максимальный уровень с июня 2020 года. Объем нефтепереработки вырос на 8,8% и составил рекордные 63,9 млн тонн.

"Волатильность на внутреннем валютном рынке продолжает снижаться: пара "доллар-рубль" консолидируется в достаточно узком диапазоне 81-82 руб./$1. Начавшийся налоговый период пока не оказывает значимого влияния на ход торгов, больших изменений не стоит ждать и в течение всей недели. Большинство участников рынка ожидают некоторого укрепления рубля в ближайшие пару месяцев, прогнозируя увеличение притока валютной выручки со стороны нефтяников, но Минфин вполне может вернуться на рынок с покупкой валюты для сохранения текущего комфортного для бюджета курса", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий активами УК "ПСБ" Андрей Алексеев.

"В понедельник пара "доллар-рубль" пыталась закрепиться ниже отметки 81 руб./$1, однако попытки не увенчались успехом. Тем не менее пара успела обновить двухнедельный минимум, локально опустившись в ходе торгов до уровня 80,79 руб./$1. С приближением единого налогового платежа в конце текущей недели доллар как минимум вновь попытается закрепиться ниже 81 рубля, а как максимум - может приблизиться к отметке 80 рублей", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "рубль по итогам прошлой недели смог немного укрепиться. Заметно упавшие цены на нефть не оказали значимого влияния на курс нацвалюты в условиях приближающегося пика налоговых платежей и вербальных интервенций от представителей Банка России. Сегодня курс доллара к рублю большую часть дня находился у отметки 81,3 руб./$. На этой неделе продажи валютной выручки экспортерами для уплаты апрельских налогов могут усилиться, и у курса доллара есть потенциал снижения в диапазон 80-81 руб./$1".

"Несмотря на приближающиеся налоговые выплаты экспортерами, курс американской валюты не спешит корректироваться вниз после своего недавнего заметного роста. Отчасти эффект от экспортеров снижается за счет увеличения расчетов в национальных валютах, в особенности в рубле. В то же время, технически, несмотря на "перекупленность" доллара, сформировавшийся в начале апреля тренд на ослабление рубля, в том числе за счет спроса на валюту со стороны населения и импортеров, остается сильным, что останавливает нацвалюту от более существенного восстановления позиций", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников.

По мнению Жильникова, "на текущей неделе у доллара сохраняется потенциал снижения в диапазон 80-81 руб./$1. Поддержку рублю продолжат оказывать экспортеры, готовящиеся к налоговым выплатам. Обилие выходящей статистики в США также может усилить давление на позиции доллара на глобальном рынке. В центре внимания отечественных инвесторов будет пятничное заседание ЦБ РФ. Регулятор может дать новые вводные по повышению ключевой ставки, что является позитивным фактором для рубля".

"Грядущий пик налогового периода выступает в пользу рубля. Поддержку ему на данный момент может оказать и активное налаживание новых потоков сбыта российской нефти, помимо Индии и Китая. В центре внимания продолжает оставаться ситуация с текущим восстановлением экономики Китая как одного из важнейших нефтяных импортеров в мире. Придать волатильности российской валюте способны и сообщения о планах США и стран "большой семерки" полностью запретить экспорт товаров в Россию. От Федрезерва тем временем ждут ужесточения ДКП и более активного повышения процентных ставок, чтобы справиться с текущей инфляцией", - отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению Тимошенко, "несмотря на недавний всплеск инфляции, явного преобладания проинфляционных рисков не наблюдается. Наиболее вероятным решением ЦБ на ближайшем заседании будет оставить ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% годовых с возможным ужесточением сигнала. На данный момент у регулятора отсутствуют явные аргументы для изменения ставки в ту или иную сторону. Вполне ожидаемо, что вслед за решением оставить ключевую ставку неизменной ставки банковских кредитов и депозитов, которые традиционно ориентируются на нее, также не будут заметно изменяться в ближайшее время".

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ снизил официальный курс доллара на 25 апреля на 21,18 копейки, до 81,2745 руб./$1, и повысил курс евро на 10,94 копейки, до 89,4589 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в понедельник снизился на 25,41 копейки по отношению к 21 апреля и составил 81,3213 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК потерял 22,92 копейки, опустившись до 81,2861 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 460,986 млн, из которых $459,496 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 1,49 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" 24 апреля вырос на 13,54 копейки, до 89,4533 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 9,39 копейки, до 89,4923 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR624,169 млн, из которых EUR229,376 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR394,793 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Однодневные ставки на рынке рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в понедельник, в то время как ставки семидневных кредитов и среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась за день на 5 базисных пунктов - до 7,40% годовых. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, как и днем ранее, составила 7,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.