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24 апреля 2023 года 19:20

Рынок акций РФ завершил понедельник просадкой к 2635п по индексу Мосбиржи на фоне укрепления рубля

Москва. 24 апреля. Рынок акций РФ завершил основные торги в понедельник снижением индекса Мосбиржи в район 2635 пунктов на фоне укрепления рубля в налоговый период, смешанных сигналов с внешних площадок (нефть Brent вечером превысила $82,5 за баррель) и антироссийских санкционных новостей. Во "втором эшелоне" наблюдался спрос на акции региональных энергосбытовых компаний, повлекший рост их котировок на 10-40%.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 2635,43 пункта (-0,2%, максимум дня - 2651,8 пункта), индекс РТС - 1020,88 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,4%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 81,33 рубля (-0,37 рубля).

Южная Корея с 28 апреля ужесточает контроль за экспортом ряда товаров в Россию и Белоруссию, сообщило информагентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство торговли. В сообщении отмечается, что ведомство добавило еще 741 товар, связанный с полупроводниками, химикатами, сталью, автомобилями, машиностроением, квантовыми компьютерами и так далее, в список продукции, запрещенной к поставке в РФ и Белоруссию. Таким образом, общее количество товаров достигло 798.

Кроме того, Европейский союз рассматривает предложение Польши и ряда других стран о запрете транзита товаров через территорию России, сообщило на выходных агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент РФ Владимир Путин получил приглашение принять участие в саммите БРИКС, который в этом году пройдет в ЮАР в августе, а соответствующие решения будут приниматься ближе к дате мероприятия.

Подешевели в понедельник расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,4%), акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,6% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,2% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,1%).

Совет директоров "Магнитогорского металлургического комбината" рекомендовал акционерам на годовом собрании одобрить решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, говорится в сообщении компании. Годовое собрание акционеров назначено на 26 мая, закрытие реестра на участие в нем - 2 мая.

Акционеры "НОВАТЭКа" проголосовали за выплату финальных дивидендов за 2022 год в размере 60,58 рубля на акцию, без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия в размере 45 рублей на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 3 мая. Таким образом, суммарные дивиденды за 2022 год составят 105,58 рубля на одну обыкновенную акцию.

Подорожали в понедельник акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,5%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок акций РФ продолжает топтаться на месте, дойдя до своих годовых максимумов. Причина этому - достаточно большое количество факторов, выступающих как за продолжение роста, так и против.

В понедельник выросли акции девелоперов ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+1,4%) и "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (+6%). Аутсайдерами выступили недавние "дивидендные герои" - подешевели акции "Сургутнефтегаза", "Башнефти" (MOEX: BANE), Сбербанка. Также просели бумаги металлургов, негативом в секторе стала рекомендация совета директоров ММК не выплачивать дивиденды. Прогноз по индексу Мосбиржи на вторник - 2635-2650 пунктов, полагает эксперт.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции застройщиков и бумаги Qiwi (MOEX: QIWI) (+8,9%) в понедельник выросли без очевидных фундаментальных причин. Котировки расписок "Эталона" (MOEX: ETLN) (+8,4%, до 67,5 рубля), в частности, поднялись до максимума с сентября прошлого года и продолжают движение к обозначенной цели 73 руб. Акции "Группы ЛСР" (544,4 рубля) также достигли пика с сентября 2022 года и протестировали сопротивление 540 руб. Выше поддержек 515 руб. и 495 руб. имеет смысл сохранять краткосрочные и среднесрочные длинные позиции по бумагам ЛСР с расчетом на развитие постепенного роста в район 565-595 руб. Тем не менее, в целом силы покупателей выглядят достаточно ограниченными, полагает аналитик.

В Европе в понедельник наблюдался нейтральный настрой. Индекс делового климата Германии Ifo за апрель вырос с 93,2 до 93,6 пункта (ожидалось 94 пункта). Более интересные макроэкономические данные в регионе в виде инфляции и динамики ВВП Германии и еврозоны будут опубликованы в течение недели. Нефть Brent и WTI в очередной раз предприняли попытку отскочить от уровней поддержек конца марта - $79,89 и $75,68 за баррель соответственно. В США неделя ожидается насыщенной на квартальные результаты, особенно интересными из которых могут стать отчеты высокотехнологичных компаний Microsoft, Amazon и Google.

Индексы МосБиржи и РТС обновили очередные локальные пики с апреля и декабря 2022 года во главе с акциями "ПИКа", после чего несколько скорректировались. Общий позитивный настрой на рынке РФ пока сохраняется, полагает Кожухова.

Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, российские индексы акций сохраняют потенциал для дальнейшего роста: индекс МосБиржи - в район 2700 пунктов, а РТС - в сторону 1030 пунктов. Одновременно с этим нарастает вероятность коррекции, которая потенциально может реализоваться в ближайшее время на фоне предстоящего заседания ФРС США.

Сильные макроэкономические данные сейчас говорят в пользу дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны американского регулятора, поэтому риски рецессии мировой экономики сохраняются. Также инвесторы продолжат следить за корпоративными отчетами крупнейших корпораций. Учитывая недавний банковский кризис и уязвимость региональных банков, особое внимание инвесторов в том числе будет приковано к ним. Нефть Brent начала неделю ростом, цены вернулись выше уровня $82 за баррель. Снижение экономического роста будет означать и снижение спроса на нефть, полагает Линчик.

По словам портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, каких-либо значимых новостей для нефтяного рынка в последние дни не выходило. Данные по мартовской инфляции в США (базовый индекс потребительских цен вырос на 5,6% г/г, что превысило ожидания) вызывают беспокойство в отношении продолжения жесткой денежно-кредитной политики ФРС, которое может негативно повлиять на экономику и спрос на нефть. Также комментарии членов ФРС говорят о необходимости дальнейшего повышения ставки.

"Тем не менее, действия картеля ОПЕК+, основного балансирующего механизма рынка, вполне очевидно дают понять, что устойчиво низких цен (ниже $80 за баррель, что является чувствительным с точки зрения наполнения бюджетов стран-участниц картеля), скорее всего, не будет. Также восстановление экономики КНР может поддержать спрос на нефть в среднесрочной перспективе", - полагает Скрябин.

В Азии в понедельник на рынках акций отмечалась негативная динамика индексов за исключением подросшей Японии (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi снизился на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), в Европе стагнация (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели в пределах 0,1%), проседают США (индексы теряют 0,1-0,8% во главе с Nasdaq).

Новый глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в понедельник, что мягкая денежно-кредитная политика пока останется в силе. При этом он ожидает, что темпы роста потребительских цен в скором времени начнут замедляться.

Первое заседание японского ЦБ с участием Уэды на посту руководителя пройдет в конце этой недели. По его итогам банк опубликует обновленный экономический прогноз.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник выросли после отката более чем на 5% на минувшей неделе. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $82,57 за баррель (+1,2% и +0,7% в пятницу), июньская цена WTI - $78,54 за баррель (+1,8% и +0,7% в пятницу).

За минувшую неделю котировки Brent упали на 5,4% и WTI - на 5,5%.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник выросли акции "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+39,8% и +39,6% "префы"), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (MOEX: LPSB) (+39,1%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+33,5%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+32,8%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+19,5% и +37,3% "префы"), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+14,6%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (MOEX: STSB) (+13,9%), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+9,9%).

Чистая прибыль группы FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,5%)) в 2022 году выросла на 4%, до 39,388 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка увеличилась на 43%, до 162,639 млрд руб. Показатель EBITDA в 2022 году составил 71,483 млрд руб., что в 1,5 раза выше уровня 2021 года, сообщила компания.

ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+0,1%) разместило закупку на услуги по организации сопровождения дополнительного выпуска акций, следует из материалов компании на сайте госзакупок. Других подробностей в материалах не приводится.

Подешевели расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-6,1%), акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (MOEX: KTSB) (-5,2% и -7,1% "префы"), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-3,4%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (-3,2%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (-2,4%).

Выручка "Ленты" (MOEX: LNTA) (-0,7%, до 773 рублей) в I квартале снизилась на 5,8%, до 124,6 млрд рублей, сообщила компания.

Выручка ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) (-0,8% ГДР), одного из ведущих агрохолдингов РФ, в первом квартале этого года составила 49,4 млрд рублей (до межсегментных элиминаций), что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 39,713 млрд рублей (из них 7,64 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 6,7 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,8 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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