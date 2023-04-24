Существенных драйверов для роста котировок акций Норникеля пока нет - "Открытие Инвестиции"

Существенных драйверов для роста котировок акций "Норильского никеля" с учетом имеющихся производственных планов и текущей конъюнктуры пока нет, считает эксперт "Открытие Инвестиции" Алексей Павлов.

"Результаты компании за I квартал 2023 года сюрпризов не преподнесли, - пишет аналитик инвесткомпании. - Снижение производства никеля было связано с плановой краткосрочной приостановкой печей на "Надеждинском металлургическом заводе" и мельницы на Талнахской обогатительной фабрике. Рост производства меди в первую очередь связан с низкой базой I кв. 2022 года. Что касается платиноидов, то рост производства тут был в первую очередь связан с выходом Норильской обогатительной фабрики на проектные показатели после окончания ремонта и модернизации. С учетом имеющихся производственных планов и текущей конъюнктуры мы не видим существенных драйверов для роста котировок акций ГМК. К тому же здесь вероятен негативный сюрприз с точки зрения будущих дивидендных выплат на фоне резко сократившегося FCF компании".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.