Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 24 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ сузились, а для ряда бумаг - расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день на 15 базисных пунктов - до 61,19% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта и составила 10% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подорожали за день на 49 базисных пунктов - до 65,1% от номинала (их доходность снизилась на 7 базисных пунктов - до 9,31% годовых; при этом спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 1 базисный пункт). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 12 базисных пунктов - до 42,96% от номинала (его доходность выросла на 4 базисных пункта и составила 12,85% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 43,67% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта - до 36,39% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за день также на 1 базисный пункт - до 43,28% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 27,86% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене относительно предыдущего торгового дня 0,5 базисного пункта, подешевев до 41,41% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта, составив 22,13% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов с погашением в 2023 году подешевел на 3 базисных пункта - до 89,13% от номинала (его доходность выросла на 32 базисных пункта и составила 31,35% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 65,83% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют в понедельник умеренный рост.

Глобальные инвесторы ждут публикации предварительных данных о динамике ВВП США за первый квартал. Эксперты в среднем ожидают, что темпы роста американской экономики в январе-марте замедлились до 2% с 2,6% в четвертом квартале, свидетельствует консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics. Эти данные могут повлиять на ход обсуждения руководителями Федеральной резервной системы (ФРС) деталей денежно-кредитной политики на следующем заседании, которое пройдет 2-3 мая. Согласно данным CME, вероятность подъема Федрезервом базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов на майском заседании оценивается трейдерами в 85,4%. В настоящее время ставка составляет 4,75-5% годовых.

Проблема лимита госдолга США начинает вызывать беспокойство на Уолл-стрит, поскольку американские законодатели по-прежнему далеки от соглашения, которое позволило бы повысить потолок с текущего уровня в $31,4 трлн, пишет Politico. Минфин США уже летом может исчерпать возможности для оплаты счетов и обслуживания госдолга. Паники на рынке нет, поскольку у властей по-прежнему остается время для решения проблемы, однако стресс накапливается, особенно когда становится известно о серьезных противоречиях в позициях американских законодателей, отмечает издание.

Например, 17 апреля спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил в ходе выступления на Нью-Йоркской фондовой бирже, что любое повышение лимита госдолга, по мнению республиканцев, должно сопровождаться сокращением расходов. Последний пункт не входит в планы Белого дома и демократов.

Стоимость страхования американских гособлигаций от дефолта сроком на год на прошлой неделе поднималась до 100 базисных пунктов, что выше уровней 2011 года, когда затягивание решения проблемы потолка госдолга спровоцировало первое в истории понижение рейтинга США агентством Standard & Poor''s.

Реакция Уолл-стрит на проблему потенциального дефолта является очень важной, поскольку именно крупные фининституты являются главными покупателями US Treasuries, выпускаемых американским Минфином для финансирования правительства. Если они начнут уходить с рынка, ставки по госбумагам пойдут вверх, что создаст серьезные проблемы для правительства, бизнеса и потребителей. Вот почему именно поведение инвесторов может стать главной движущей силой, которая подтолкнет законодателей к заключению соглашения, пишет Politico.

Эксперты ждут, что министр финансов США Джанет Йеллен выступит с заявлением относительно сроков функционирования Минфина без увеличения лимита госдолга в ближайшие две недели.