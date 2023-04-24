"БКС МИ" включил Сбербанк, ЛУКОЙЛ и Интер РАО в число дивидендных фаворитов на II квартал

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") включил Сбербанк, "ЛУКОЙЛ" и "Интер РАО" в число дивидендных фаворитов на ближайший квартал, говорится в обзоре инвесткомпании.

По оценкам аналитиков, дивидендная доходность акций Сбербанка в апреле-июле составляет 10,6%, "ЛУКОЙЛа" - 9,3%, "Интер РАО" - 7,2%.

На более длинном горизонте (12 месяцев) эксперты выделяют "Татнефть", "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), также "ЛУКОЙЛ", "МТС" и "Норильский никель".

"Дивиденды - ключевая тема российского фондового рынка. Компании продолжают зарабатывать, особенно при ослаблении рубля и повышении цен на сырье, а отсутствие дивидендов за прошлый год подразумевает, что денежные средства накапливаются на их счетах и рано или поздно порадуют своих акционеров. Сейчас мы оцениваем ожидаемую доходность индекса Мосбиржи в течение следующих 12 месяцев в 9,1%, что достаточно привлекательно для многих инвесторов", - пишут аналитики.

"Наибольшую дивидендную доходность предлагают сейчас нефтегазовый и металлургический сектора с горизонтом 12 месяцев. В большей степени этим компаниям помогают слабый рубль и высокие цены на сырье", - добавляют они.

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