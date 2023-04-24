"БКС МИ" открыл парную торговую идею: лонг в акциях Pfizer против Abbvie

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") открыл новую торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в акциях Pfizer Inc. против "шорта" в акциях Abbvie" с целевой доходностью 20% на горизонте 6 месяцев, сообщается на портале БКС Экспресс.

Аналитики считают, что бумаги Pfizer торгуются близко к уровню традиционного бизнеса без учета потенциала продаж вакцины от COVID-19. При этом они отмечают, что оценка акций Abbvie, наоборот, слишком оптимистична и не отражает угрозу окончания патента на Humira в США.

Эксперты указывают и на риски для парной идеи:

- Провал продаж вакцины Pfizer от COVID-19 в рамках коммерческого использования.

- Слияние Seagen и Pfizer может не получить одобрения регуляторов.

- Продажи Humira у Abbvie не будут сильно разводнены после окончания патента.

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