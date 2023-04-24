SberCIB подтверждает рекомендацию "продавать" для бумаг Ленты

SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "продавать" для бумаг (GDR) "Ленты", сообщается в материале аналитиков.

"По нашему мнению, финансовые результаты "Ленты" за первый квартал текущего года оказались слабыми: компания активно инвестировала в промоакции, чтобы удержать трафик, но существенного эффекта это не дало. Отток трафика продолжился, а валовая рентабельность заметно сократилась", - отмечают эксперты инвестбанка Михаил Красноперов и Екатерина Усанова.

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