Рубль умеренно укрепляется к основным валютам в понедельник днем благодаря активизации продаж валютной выручки

Москва. 24 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно дешевеют в ходе дневных торгов на Московской бирже в понедельник; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря как активизации продаж валютной выручки экспортерами, так и наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках.

Курс доллара США составил 81,31 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 39 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 89,555 руб./EUR1, подешевев на 19,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 30,2 копейки - до 85,02 рубля. Курс китайского юаня опустился на 4,2 копейки - до 11,777 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно укрепляется к основным мировым валютам в ходе дневных торгов 24 апреля благодаря росту предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в условиях приближающегося налогового периода апреля. Кроме того, поддержку нацвалюте стала оказывать и наметившаяся стабилизация ситуации на мировых нефтяных площадках.

Цены на нефть эталонных марок к середине дня понедельника отыграли большую часть утреннего падения на фоне ослабления доллара США. Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК составили $81,38 баррель, что на 0,23% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустилась к указанному времени на 0,33% - до $77,61 за баррель. Тем не менее на рынке все еще сохраняются опасения, что дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики Федрезервом США и другими крупными центробанками может вызвать ухудшение состояния мировой экономики и сокращение спроса на топливо. Эти факторы более чем компенсируют оптимизм по поводу восстановления экономики Китая после отмены строгих ограничений, введенных для сдерживания пандемии COVID-19, в конце 2022 года.

По словам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), "рубль по итогам прошлой недели смог немного укрепиться. Заметно упавшие цены на нефть не оказали значимого влияния на курс нацвалюты в условиях приближающегося пика налоговых платежей и вербальных интервенций от представителей Банка России. Сегодня курс доллара к рублю находится у отметки 81,3 руб./$. Другие валюты emerging markets с утра преимущественно слабеют. На этой неделе продажи валютной выручки экспортерами для уплаты апрельских налогов могут усилиться, и у курса доллара есть потенциал протестировать рубеж 81 руб./$1".

"Несмотря на приближающиеся налоговые выплаты экспортерами, курс американской валюты не спешит корректироваться вниз после своего недавнего заметного роста. Отчасти эффект от экспортеров снижается за счет увеличения расчетов в национальных валютах, в особенности в рубле. В то же время, технически, несмотря на "перекупленность" доллара, сформировавшийся в начале апреля тренд на ослабление рубля, в том числе за счет спроса на валюту со стороны населения и импортеров, остается сильным, что останавливает нацвалюту от более существенного восстановления позиций", - полагает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников.

По мнению Жильникова, "на текущей неделе у доллара сохраняется потенциал снижения в диапазон 80-81 руб./$1. Поддержку рублю продолжат оказывать экспортеры, готовящиеся к налоговым выплатам. Обилие выходящей статистики в США также может усилить давление на позиции доллара на глобальном рынке. В центре внимания отечественных инвесторов будет пятничное заседание ЦБ РФ. Регулятор может дать новые вводные по повышению ключевой ставки, что является позитивным фактором для рубля".

"Грядущий пик налогового периода выступает в пользу рубля. Поддержку ему на данный момент может оказать и активное налаживание новых потоков сбыта российской нефти, помимо Индии и Китая. В центре внимания продолжает оставаться ситуация с текущим восстановлением экономики Китая как одного из важнейших нефтяных импортеров в мире. Тем временем не в пользу рубля - снижение нефтяных цен. Придать волатильности российской валюте способны и сообщения о планах США и стран "большой семерки" полностью запретить экспорт товаров в Россию. От Федрезерва тем временем ждут ужесточения ДКП и более активного повышения процентных ставок, чтобы справиться с текущей инфляцией", - отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению Тимошенко, "несмотря на недавний всплеск инфляции, явного преобладания проинфляционных рисков не наблюдается. Наиболее вероятным решением ЦБ на ближайшем заседании будет оставить ключевую ставку неизменной на уровне 7,5% годовых с возможным ужесточением сигнала. На данный момент у регулятора отсутствуют явные аргументы для изменения ставки в ту или иную сторону. Вполне ожидаемо, что вслед за решением оставить ключевую ставку неизменной ставки банковских кредитов и депозитов, которые традиционно ориентируются на нее, также не будут заметно изменяться в ближайшее время".

Однодневные ставки на рынке рублевых межбанковских кредитов (МБК) слегка снизились в понедельник, в то время как ставки семидневных кредитов и среднесрочных (1-6 месяцев) МБК не изменились относительно предыдущего торгового дня. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась за день на 5 базисных пунктов - до 7,40% годовых. При этом ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, как и днем ранее, составила 7,66% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также остались на уровнях предыдущего торгового дня - 7,89%, 8,33% и 8,49% годовых, соответственно.