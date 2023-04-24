Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует держать бумаги "Ленты" до появления новых вводных по эмитенту, сообщается в комментарии аналитиков.

"Оцениваем отчетность эмитента за 1К23 как ожидаемо слабые. Финансовые результаты компании продолжают замедляться на фоне уязвимости сегмента гипермаркетов к текущему санкционному профилю. Отметим, что динамика результатов является одной из самых слабых среди крупнейших ритейлеров. Ранее компания заявляла о намерениях развития формата жестких дискаунтеров. Впрочем, на данный момент эта новость не является стимулом к покупке бумаг. Рекомендуем держать расписки "Ленты" до появления новых вводных", - указывают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.