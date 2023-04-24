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Главная / Мнения аналитиков / "Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Ленты
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24 апреля 2023 года 16:01
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Ленты
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг (GDR) "Ленты", сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой. "Одна из крупнейших розничных сетей России выпустила данные за 1К23. Почти по всем направлениям показатели снизились. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "Ленты", поскольку компания демонстрирует показатели хуже конкурентов, а по мультипликаторам торгуется существенно дороже", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЛЕНТА-GDR-АНАЛИТИКА
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24 апреля 2023 года 19:35
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.24 апреля 2023 года 19:20
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.24 апреля 2023 года 18:50
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.24 апреля 2023 года 18:16
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.24 апреля 2023 года 17:17
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.24 апреля 2023 года 17:06
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