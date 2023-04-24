"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Ленты

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг (GDR) "Ленты", сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой.

"Одна из крупнейших розничных сетей России выпустила данные за 1К23. Почти по всем направлениям показатели снизились. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "Ленты", поскольку компания демонстрирует показатели хуже конкурентов, а по мультипликаторам торгуется существенно дороже", - отмечает эксперт.

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