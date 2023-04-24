"Финам" рекомендует держать акции Procter & Gamble с прогнозной ценой $146,95

"Финам" рекомендует держать акции Procter & Gamble Co. с прогнозной стоимостью на уровне $146,95 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Производитель потребительских товаров Procter & Gamble отчитался лучше прогнозов Уолл-Стрит о результатах за третий квартал 2023 финансового года, завершившегося 31 марта, при этом, по нашей оценке, бумаги эмитента выглядят переоцененными рынком на 6%", - отмечает в комментарии эксперт Анна Буйлакова.

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