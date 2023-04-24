"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Merck с целью $130

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Merck & Co. с целью $130 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,04%, стоп-приказ: $110, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует отчет о финансовых результатах за I квартал 2023 года в четверг, 27 апреля. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит $1,35, а выручка - $13,78 млрд. По мнению экспертов "Финама", результаты компании превзойдут ожидания за счет прогнозируемого роста продаж основного препарата-блокбастера Keytruda, а также диверсифицированной линейки препаратов, обеспечивающих стабильные денежные потоки.

"С точки зрения технического анализа цена акции находится в среднесрочном восходящем канале выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, а также вблизи локального уровня сопротивления. При его пробитии появляется потенциал для дальнейшего движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $130. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $110 риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - отмечается в комментарии.

Merck & Co. - международная биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в США. Одна из крупнейших фармацевтических компаний мира.

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