"Тинькофф Инвестиции" подтверждают позитивную оценку бумаг РусАгро

"Тинькофф Инвестиции" подтверждает позитивную оценку GDR "РусАгро" с целевой ценой 900 руб. за штуку, сообщается в комментарии.

"РусАгро" опубликовала неоднозначные операционные результаты за I квартал 2023 года. Компания недосчиталась четверти выручки. Давление на выручку больше всего оказал масложировой сегмент. Из-за падения цен на масло компания сократила производство. Также сказался эффект высокой базы 1-го квартала прошлого года, когда спрос вырос на фоне геополитических и экономических рисков. Зато рентабельность удалось повысить за счет снижения себестоимости на фоне падения цен на подсолнечник", - пишет аналитик Маргарита Яковлева.

По мнению эксперта, снижение цен на сельскохозяйственную продукцию и ее производных было ожидаемым, при этом компания оптимизирует сроки реализации продукции, а также пользуется низкими ценами для повышения рентабельности других сегментов. Аналитики "Тинькофф Инвестиций" сохраняют позитивный взгляд на расписки компании с целевой ценой 900 рублей за бумагу.

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